Болногледачи ще поемат част от работата с пациенти

Илияна Кирилова Броят на леглата във всяка структура, за които ще отговаря един специалист по здравни грижи, ще зависи от интензивността и спецификата на необходимите грижи.

Няколко големи промени в работата на медицинските сестри и здравните грижи за пациенти са предвидени в чакания отдавна медицински стандарт по здравни грижи. Наредбата за утвърждаването му беше публикувана за обществено обсъждане от здравното министерство преди празниците. Промените целят да отстранят сегашните проблеми и да компенсират хроничния недостиг на медицински сестри в цялата страна. Заради този недостиг напоследък се стига до критична невъзможност на различни отделения да вършат работата си.

Чрез оптимизиране на броя специалисти по здравни грижи ще се минимизира влиянието на синдрома на "изпепеляването", ще се създадат предпоставки за спазване на правилата за добра медицинска практика по здравни грижи и за удовлетвореността и сигурността за пациента, обясняват от здравното министерство.

За пръв път потребностите от специалисти по здравни грижи ще се определят не според броя на лекарите (лекар към медицинска сестра), а според обслужваните пациенти или фактически използваните легла. Това съотношение е обективно и дава възможност за оптимално планиране и наемане на специалисти по здравни грижи, смятат авторите на проекта. Броят на леглата във всяка структура, за които ще отговаря един специалист по здравни грижи, ще зависи от интензивността и спецификата на необходимите грижи.

Част от работата с пациентите пък ще се прехвърли от медицинските сестри към здравни асистенти и болногледачи. С цел да се създаде възможност медицинските сестри да се фокусират върху специфичните за професията им висококвалифицирани дейности, с проекта се предлага общите грижи за пациентите да бъдат извършвани от лица, обучени в по-ниско квалификационно ниво - болногледачи и здравни асистенти, пише в наредбата. С нея ще се допусне до 20% от необходимия брой медицински сестри да се допълни от съответния брой здравни асистенти с документ за завършено професионално обучение.

За пръв път в правната уредба се нормира и целият сестрински процес, който би следвало да гарантира на пациента индивидуализирана и целенасочена грижа, която отговаря на специфичните му нужди. Основните етапи на този процес са оценка, диагностика на потребностите и разработване на индивидуален план за грижи.

Още едно нововъведение е предвидено в медицинския стандарт - въвежда се досие на пациента за здравни грижи. В него медицинските сестри и другите специалисти ще документират осъществените от тях здравни грижи. Досието на пациента за здравни грижи ще има доказателствена сила, реквизитите му ще гарантират пълнота на данните, ще доказват своевременността на оказаните здравни грижи, проследимост и приемственост на дейността, поясняват от МЗ.

При установен недостиг на специалисти по здравни грижи всяко лечебно заведение ще трябва да изготви план за осигуряване на потребностите от специалисти по здравни грижи за период до пет години.