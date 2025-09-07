Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Болногледачи ще поемат част от работата с пациенти

Медицинските сестри вече ще пишат досие на пациента, което ще има и доказателствена сила

Днес, 06:11
Броят на леглата във всяка структура, за които ще отговаря един специалист по здравни грижи, ще зависи от интензивността и спецификата на необходимите грижи.
Илияна Кирилова
Броят на леглата във всяка структура, за които ще отговаря един специалист по здравни грижи, ще зависи от интензивността и спецификата на необходимите грижи.

Няколко големи промени в работата на медицинските сестри и здравните грижи за пациенти са предвидени в чакания отдавна медицински стандарт по здравни грижи. Наредбата за утвърждаването му беше публикувана за обществено обсъждане от здравното министерство преди празниците. Промените целят да отстранят сегашните проблеми и да компенсират хроничния недостиг на медицински сестри в цялата страна. Заради този недостиг напоследък се стига до критична невъзможност на различни отделения да вършат работата си.

Чрез оптимизиране на броя специалисти по здравни грижи ще се минимизира влиянието на синдрома на "изпепеляването", ще се създадат предпоставки за спазване на правилата за добра медицинска практика по здравни грижи и за удовлетвореността и сигурността за пациента, обясняват от здравното министерство.

За пръв път потребностите от специалисти по здравни грижи ще се определят не според броя на лекарите (лекар към медицинска сестра), а според обслужваните пациенти или фактически използваните легла. Това съотношение е обективно и дава възможност за оптимално планиране и наемане на специалисти по здравни грижи, смятат авторите на проекта. Броят на леглата във всяка структура, за които ще отговаря един специалист по здравни грижи, ще зависи от интензивността и спецификата на необходимите грижи. 

Част от работата с пациентите пък ще се прехвърли от медицинските сестри към здравни асистенти и болногледачи. С цел да се създаде възможност медицинските сестри да се фокусират върху специфичните за професията им висококвалифицирани дейности, с проекта се предлага общите грижи за пациентите да бъдат извършвани от лица, обучени в по-ниско квалификационно ниво - болногледачи и здравни асистенти, пише в наредбата. С нея ще се допусне до 20% от необходимия брой медицински сестри да се допълни от съответния брой здравни асистенти с документ за завършено професионално обучение.

За пръв път в правната уредба се нормира и целият сестрински процес, който би следвало да гарантира на пациента индивидуализирана и целенасочена грижа, която отговаря на специфичните му нужди. Основните етапи на този процес са оценка, диагностика на потребностите и разработване на индивидуален план за грижи.

Още едно нововъведение е предвидено в медицинския стандарт - въвежда се досие на пациента за здравни грижи. В него медицинските сестри и другите специалисти ще документират осъществените от тях здравни грижи. Досието на пациента за здравни грижи ще има доказателствена сила, реквизитите му ще гарантират пълнота на данните, ще доказват своевременността на оказаните здравни грижи, проследимост и приемственост на дейността, поясняват от МЗ.

При установен недостиг на специалисти по здравни грижи всяко лечебно заведение ще трябва да изготви план за осигуряване на потребностите от специалисти по здравни грижи за период до пет години.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

здравеопазване, медицински сестри

Още новини по темата

ГЕРБ въвежда глоби за ниски заплати в болниците
21 Юли 2025

Имаме едва една трета от нужните рехабилитатори
19 Юни 2025

Медицинските сестри намаляват, но леглата в болниците се увеличават
17 Юни 2025

И медицинските специалисти искат 150% от средната заплата
22 Май 2025

Медицинските сестри протестираха на празника си
12 Май 2025

Бургас отчита двойно повече инсулти от Варна
08 Апр. 2025

МОН освобождава от такси обучението на медицински сестри

22 Февр. 2025

НС реши да пришпори здравно министерство за недостига на медицински сестри
07 Авг. 2024

Преглед на болно дете на морето стигна космическите 1494 лв.
06 Авг. 2024

Заплатите в спешната помощ "ще скочат" с цели 5 лв.
04 Юни 2024

ГЕРБ раздаде обещания на зелено и на лекарите
29 Май 2024

Всяка трета медицинска сестра у нас е над 65 г.
12 Май 2024

НЗОК ще плаща изследвания за холестерол и при деца
20 Февр. 2024

Новият анекс оправя куп недоразумения в здравеопазването
17 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар