Нова платформа показа огромни разлики в заплатите по болниците

Нова онлайн платформа, публикувана от "Продължаваме промяната", дава публичност на рядко вижданите средни заплати в основните държавни и общински болници, които ползват финансиране от НЗОК. ПП пуска платформата, за да докаже, че има достатъчно средства в системата за увеличение на заплатите на специализантите, които отново са пред протести. Техните изчисления показват, че за да стане началната заплата на млад лекар 150% от средната заплата за страната, а за медицинските сестри, акушерки и лаборанти – 125% от средната, са необходими 240,84 млн. лв. годишно.

Тази сума може да бъде осигурена без никаква значителна тежест за държавата, тъй като тя съставлява едва около 2,5% от бюджета на НЗОК и четири пъти по-малко от финансирането на увеличението на заплатите в сектор „Сигурност“, коментира Васил Пандов, депутат на ПП в здравната комисия. "Абсолютно скандално е, че младите лекари и медицинските сестри в България получават по-малко от касиер в супермаркет. Заплатата им започва от 1300 лв. Само да кажа, че най-високата заплата е почти 2 млн. на година, но нямат как да платят 1500 лв. на медицинска сестра. Това е целенасочено разрушаване на държавните и общински болници и гонене на тези лекари извън България", коментира и лидерът на партията Асен Василев.

Данните в платформата показват огромните ножици между заплащането в големите болници и малките регионални лечебни заведения. При старшите медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори например в две болници се виждат средни брутни заплати от над 6000 лв. В столичната УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" тяхната средна заплата е 6638 лв. В "Пирогов" е 6006 лв. В специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести в Мездра обаче средната брутна заплата на двете старши сестри е 1454 лв., именно такива медицински дейности са особено дефицитни у нас. За редовите медицински сестри заплатите варират от под 2000 лв. (1861 лв. в МБАЛ "Поморие" например) до над 5000 лв. (5041 лв. в УМБАЛ "Св. Ив. Рилски").

Поради разликата в заплащането в някои болници исканите нива за заплащане на специализантите и сестрите вече са постигнати, а точно в най-бедните болници необходимата сума е най-голяма. В столичната УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" например лекарите специализанти получават средна заплата от 4742 лв. и не се налага допълнително увеличение за постигане на исканите нива. В МБАЛ "Хр. Ботев" Враца обаче средната заплата на лекарите специализанти е една от най-ниските - 3103 лв., и там ще трябват 4 105 536 лв. за увеличение. В МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово пък заплатата на лекарите специализанти е 7333 лв., но тъй като на сестрите е 2762 лв., ПП са изчислили, че са необходими 2 824 500 лв. за тяхното увеличение. Подобна е ситуацията в МБАЛ "Св. Ив. Рилски" в Разград и вероятно в още много други малки областни болници.

При лекарите без специалност заплатите често са по-ниски от тези на медицинските сестри. В "Пирогов" например лекарите без специалност са със средна брутна заплата от 4042 лв., а редовите медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти са с 4398 лв. В УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" в София лекар без специалност получава средно 4414 лв., а за 331 медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти средното възнаграждение е 5041 лв. В МБАЛ "Св. Петка" във Видин средната заплата на лекар без специалност е 2728 лв., на лекарите специализанти е 3796 лв., на старши сестрите е 2465 лв., а на останалите медсестри, акушерки и др. е 2376 лв. Тук ще са необходими близо 3,38 млн. лв. за постигане на исканите нива.

Проблемът със специализантите обаче не е само в заплащането. През лятото две лечебни заведения се оплакаха, че дават 5000 лв. заплата, но нямат кандидати - бургаската УМБАЛ "Дева Мария" и точно МБАЛ в Габрово, която се отличава с особено високите заплати на специализантите.