И с 5000 лв. заплата болници не намират специализанти

Второ лечебно заведение се оплака, че никой не иска да специализира за тези пари

Днес, 07:06
Младите медици протестират за добри условия на труд, но дори срещу добро заплащане, кандидати извън София трудно се намират.
Младите медици протестират за добри условия на труд, но дори срещу добро заплащане, кандидати извън София трудно се намират.

Втора болница се оплака от необясним феномен - млади медици протестират за достойно заплащане, а няма кандидати дори за много добре платени специализации срещу 5000 лв. заплата. За липсата на кандидати съобщава clinica.bg.

Бургаската УМБАЛ "Дева Мария" обяви преди месец, че дава 5000 лв. заплата за специализанти. Бяха обявени 38 позиции за млади лекари в 11 клиники - по АГ, Ортопедия, Нервни болести, Медицинска онкология, Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия, Урология, Гастроентерология, Нуклеарна медицина, Неонатология и Кардиология.

Сега става ясно, че към момента са подадени едва 11 молби, а срокът изтича в края на следващата седмица - трима за Кардиология, четирима за Гастроентерология, един за Нуклеарна медицина, двама за Онкология и един за Образна диагностика. Още по-лоша бе ситуацията в Габрово.

Миналия месец аналогичен проблем имаха и в Габрово. Там областната болница даваше 5000 лв. заплата за специализант по анестезиология, но не се намери нито един кандидат, съобщи отново пред здравния сайт clinica.bg директорът на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" д-р Михо Михов. „В една от платформите за работа, където бях публиткувал обявата имаше около 200 гледания, но нито един кандидат не се поинтересува. Никой не дойде на разговор. Никой не се обади дори по телефона. Никакъв интерес", коментира д-р Михов. По същото време младите медици протестираха в София за по-високи заплати и по-добри условия на труд. В Габрово също имат незаети позиции за специализанти в почти всички основни клинични специалности. Директорът уверява, че болницата отдавна е постигнала основните трудови възнаграждения по колективния трудов договор и специализантите получават минимум 2000 лв. основна заплата, а отделно се заплаща извънреден и нощен труд и работа в почивни дни. Болницата предлага и обучение по договор с Белгия.

