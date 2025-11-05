Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Младите лекари отхвърлят новия вариант за заплатите

260-те млн. евро накрая ще се дават през увеличение на клинични пътеки, а не директно

Днес, 09:00
Разбирателство за заплатите в здравната система отново няма.
Бъдеще в България
Разбирателство за заплатите в здравната система отново няма.

Младите медици отхвърлят последния вариант за въвеждане на минимални възнаграждения в системата с бюджета на НЗОК за 2026 г. Обратът идва, след като от НЗОК внесоха разяснения как точно ще се процедира с 260-те млн. евро, които бяха целево заделени в бюджета на касата за 2026 г. за заплати на недооценени групи като медицинските сестри и специализантите.

Както "Сега" писа, с преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на НЗОК се правят промени в закона за лечебните заведения. С тях за пръв път в закона се записват минимални нива за основната заплата на медицинска сестра - 1550 евро, и на специализант (лекар без специалност) - 1860 евро. За целта се отделят 260 млн. евро, които ще идват като трансфер от централния бюджет за здравната каса.

При окончателното приемане на проекта за бюджет в надзорния съвет на НЗОК обаче се разбра, че парите няма да отиват директно за заплати, а ще минат през цени на клинични пътеки, защото касата не можела да плаща друго, освен дейности. Така обаче не може да се гарантира, че те ще стигнат по предназначение. По същия начин години наред се провалят всякакви мерки за увеличаване на заплатите в системата - парите за това влизат в общия бюджет на лечебните заведения, а те ги използват за други цели. Заплатите в здравеопазването не са публично достъпна информация, тъй като е известно, че основните нива са ниски, а директорите предпочитат да разпределят ресурса като допълнително материално стимулиране.

"За 20 години нито веднъж не се е постигнало справедливо трайно увеличение на възнагражденията чрез повишаване на цените на клинични пътеки", коментира във "Фейсбук" Василена Димитрова от инициативата "Бъдеще в България", която организира протестите. Тя посочва, че отново санкции за болници, които не постигат заложените нива, не са предвидени. "Какво тогава ще накара работодателите да изпълняват този минимум за всички, използвайки "целевите" средства от бюджета за заплати, а не за още по-големи ДМС на определени хора или за абсурдни обществени поръчки. И в такъв случай може ли да очакваме сценария, в който няколко лечебни заведения отново използват 60% от ресурса на здравната каса, а за другите да не достига и септември пак да кажат "има дефицит", пита тя.

За новите минимални заплати има и противоположни коментари - че те ще доведат до абсурда лекар с повече опит да получава по-малко, както и че ще доведат до фалит малките болници, които нямат ресурс за увеличение.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бюджет на НЗОК 2026, млади лекари

Още новини по темата

1860 евро става минималната заплата за лекар специализант
29 Окт. 2025

Отпадат минималните заплати за младите лекари
04 Септ. 2025

И с 5000 лв. заплата болници не намират специализанти
22 Авг. 2025

Млади медици и сестри ще получават по 2600 лв. над дохода си
31 Юли 2025

Млади лекари пред НС: Абсурд е да получаваме 4 евро на час
28 Юли 2025

Лекарите специализанти очакват яснота за заплатите си до 2 седмици
15 Юли 2025

Специализантите също ще получават пари по НЗОК
08 Юли 2025

КНСБ заплаши с национална стачка заради заплатите в болниците
07 Юли 2025

Слави Трифонов се извини за Тошко Йорданов
04 Юли 2025

Здравният министър предложи мир на младите лекари
03 Юли 2025

ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към кабинета "Желязков"
02 Юли 2025

Тошко Йорданов заплаши младите лекари с внос на чужденци за 500 долара
01 Юли 2025

Медицинските сестри се стопиха до 28 000
20 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън