Младите лекари отхвърлят новия вариант за заплатите

Младите медици отхвърлят последния вариант за въвеждане на минимални възнаграждения в системата с бюджета на НЗОК за 2026 г. Обратът идва, след като от НЗОК внесоха разяснения как точно ще се процедира с 260-те млн. евро, които бяха целево заделени в бюджета на касата за 2026 г. за заплати на недооценени групи като медицинските сестри и специализантите.

Както "Сега" писа, с преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на НЗОК се правят промени в закона за лечебните заведения. С тях за пръв път в закона се записват минимални нива за основната заплата на медицинска сестра - 1550 евро, и на специализант (лекар без специалност) - 1860 евро. За целта се отделят 260 млн. евро, които ще идват като трансфер от централния бюджет за здравната каса.

При окончателното приемане на проекта за бюджет в надзорния съвет на НЗОК обаче се разбра, че парите няма да отиват директно за заплати, а ще минат през цени на клинични пътеки, защото касата не можела да плаща друго, освен дейности. Така обаче не може да се гарантира, че те ще стигнат по предназначение. По същия начин години наред се провалят всякакви мерки за увеличаване на заплатите в системата - парите за това влизат в общия бюджет на лечебните заведения, а те ги използват за други цели. Заплатите в здравеопазването не са публично достъпна информация, тъй като е известно, че основните нива са ниски, а директорите предпочитат да разпределят ресурса като допълнително материално стимулиране.

"За 20 години нито веднъж не се е постигнало справедливо трайно увеличение на възнагражденията чрез повишаване на цените на клинични пътеки", коментира във "Фейсбук" Василена Димитрова от инициативата "Бъдеще в България", която организира протестите. Тя посочва, че отново санкции за болници, които не постигат заложените нива, не са предвидени. "Какво тогава ще накара работодателите да изпълняват този минимум за всички, използвайки "целевите" средства от бюджета за заплати, а не за още по-големи ДМС на определени хора или за абсурдни обществени поръчки. И в такъв случай може ли да очакваме сценария, в който няколко лечебни заведения отново използват 60% от ресурса на здравната каса, а за другите да не достига и септември пак да кажат "има дефицит", пита тя.

За новите минимални заплати има и противоположни коментари - че те ще доведат до абсурда лекар с повече опит да получава по-малко, както и че ще доведат до фалит малките болници, които нямат ресурс за увеличение.