1860 евро става минималната заплата за лекар специализант

Минималната основна заплата на медицинска сестра става 1550 евро от 1 януари, а минималната заплата на специализант - 1860 евро. Тези нива се записват в закона за лечебните заведения чрез преходни и заключителни разпоредби на закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. Проектът, с който "Сега" разполага, бе приет днес от надзорния съвет на касата. Информацията бе потвърдена след заседанието от управителя на касата Петко Стефановски и председателя на надзорния съвет Явор Пенчев.

До вчера в разпространяваните от медиите варианти липсваха пари за увеличение на заплатите на специализантите. Сега обаче в проекта са добавени 260 млн. евро трансфер от бюджета за целта. НЗОК ще извършва плащанията за възнаграждения по тази линия по ред, който ще се определи в новия национален рамков договор за 2026-2028 г., пише в проекта на бюджет.

Минималните заплати ще важат за всички болници за активно лечение, центрове за психично здраве и за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове, както и за лечебните заведения към МО, МВР, МП и МТИТС, които получават финансиране за дейността си от бюджета на НЗОК.

Минимално основно възнаграждение от 1860 евро се въвежда за:

лекар без специалност; лекар по дентална медицина без специалност; магистър-фармацевт без специалност; лице с висше немедицинско образование (магистър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите и без специалност; психолог (магистър).

Минимално основно възнаграждение от 1550 евро се въвежда за:

медицинска сестра; акушерка; лекарски асистент, фелдшер, медицински лаборант; рентгенови лаборант; рехабилитатор; инспектор по обществено здраве; помощник-фармацевт; зъботехник; масажист (с увредено зрение); лице с висше немедицинско образование (бакалавър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите със и без специалност/и; психолог (бакалавър);

кинезитерапевт.

Минималният размер на основните месечни трудови възнаграждения на останалия персонал се определя в зависимост от неговата квалификация и приноса му в работата на лечебното заведение, пише още в проекта.

"За пръв път в бюджета на НЗОК за 2026 г. са заложени минимални размери на месечните трудови възнаграждения на специализантите и медицинските сестри. И този размер отговаря на исканите от протестиращите млади лекари без специалност 150% от средната брутна работна заплата", коментира във "Фейсбук" Явор Пенчев по повод обвиненията на Асен Василев, че в здравния бюджет няма и дума за увеличение на заплати.

БЮДЖЕТЪТ

Догодина касата ще оперира с 5,538 млрд. евро, или над 10 млрд. лв. Както всяка година, основното перо са болниците и лекарствата. Болниците ще получат 2,62 млрд. евро, като тук влизат и 260-те млн. евро за заплати. За лекарства разходите са разчетени на 1,332 млрд. евро. За първична извънболнична помощ сумата ще е 349,292 млн. евро. За специализирана извънболнична ще има 352,496 млн. евро. За биомаркерна диагностика на онкоболни - ключови изследвания за приложение на съвременни имунотерапии, има заделени 2,557 млн. евро, но това вероятно са същите 5 млн. лв., които бяха заделени и тази година, но така и не стигнаха до пациентите поради съпротива в системата и други неуредици.