ГЕРБ потушава със 100 млн. евро протеста на медицинските сестри

Обещанието дойде изневиделица след приемането на здравния бюджет на първо четене

09 Дек. 2025Обновена
За поредна година няма да има реална възможност за посещения по домовете, предупреждават медицинските сестри.
Изправени пред поредния протест срещу бюджета, управляващите изнамериха 100 млн. евро, с които директно се обърнаха към медицинските сестри да ги убеждават да не излизат утре на улицата. Новината за парите дойде в края на заседанието на бюджетната комисия и след приемането на здравния бюджет, в който изчезналите 260 млн. евро за заплати на млади лекари и медицински сестри бяха център на внимание. Затова е повече от ясно, че решението е намерено едва след като една от организациите на медицинските сестри - асоциацията на професионалистите по здравни грижи, обяви от утре начало на протести.

В предишния проект на бюджет на НЗОК бяха записани минимални стартови заплати на специалистите по здравни грижи от 1550 евро и 1860 евро за младите специализанти. Тези минимални нива обаче отпаднаха от ревизирания бюджет, а вече няма и специално перо от 260 млн. евро за постигането им. В новия бюджет единствено се вижда, че ще има 30 млн. евро за стимули на специализанти, което не включва медицинските сестри, акушерките и другите специалисти по здравни грижи. Управляващите тръбяха и че по линия на увеличението на бюджетните заплати ще има още 10%, но то е само за работещите в детските ясли, РЗИ, психиатричните болници, спешните центрове и тези по трансфузионна хематология.

След като тази сутрин асоциацията на професионалистите по здравни грижи обяви начало на протести, това се превърна във фокус на дебата по здравния бюджет. Управляващите обаче си го гласуваха на първо четене без заявки да променят нещата и имаха наглостта да твърдят, че 260-те млн. били махнати, защото никой не бил съгласен с тях. "Ние критикувахме, че се дават през клинични пътеки, но никога не сме казвали, че тези пари не трябва да ги има", посочи Любослав Костов от КНСБ. Единствени подкрепа за проекта дадоха от КРИБ, но впоследствие се оказа, че техният представител всъщност е от сдруженията на частните болници.

Едва в края на заседанието на бюджетната комисия финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че се търси начин 100 млн. евро по ОП "Развитие на човешките ресурси" да бъдат насочени към заплати на медицински сестри. Петкова обаче говореше само за сестрите в първичната медицинска помощ. След заседанието новината потвърди и председателят на здравната комисия проф. Костадин Ангелов.

Ангелов се обърна директно към сестрите и донесе от девет кладенеца вода как ще бъдат осигурени повече пари за тях и младите специализанти. Освен появилите се днес 100 млн. евро през оперативни програми и 30-те млн. евро за млади лекари, 10-процентното увеличение на бюджетните звена също ще е 30 млн. евро. Към тази кауза бяха пришити и 215 млн. евро за увеличаване на клиничните пътеки с 10%, като Ангелов увери, че тези средства ще бъдат използвани основно за трудови възнаграждения. Това обаче не гарантира, че медицинските сестри и младите специализанти ще получат нещо от тях.

"Така че считам че няма място за тревога, няма място за притеснение. Средствата са подредени по по-различен и по-бюджетен и приемлив начин за всички участвали в тристранното сътрудничество партньори и мисля че българските лекари и медицински сестри трябва да бъдат спокойни", заяви в заключение шефът на здравната комисия, цитиран от БТА.

ПРОТЕСТЪТ

От сряда протестиращите ще носят лентички с надпис "Аз протестирам!" на работното си място. Освен това съсловната организация призовава специалистите, които не са дежурни, да изразят своето недоволство пред лечебните заведения между 11 и 12 ч. Към тези протести се присъединява и Националното сдружение на амбулаториите за здравни грижи.

Наред с недоволството от неизпълнените обещания за заплатите, асоциацията има и други проблеми с бюджета. За поредна година управляващите не отговориха на очакванията за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи за деца и възрастни пациенти с тежки хронични заболявания. Опция за това няма нито в бюджета на НЗОК, нито в този на държавата. Така и през 2026 г. хората след инсулт, инфаркт, с нужда от палиативни грижи ще трябва да плащат сами за здравните грижи по домовете си или да останат без нужната им помощ и рехабилитация, посочват от гилдията. Няма да има възможност и за безплатни посещения от акушерка при семействата с новородени, тъй като настоящият механизъм за сключване на договор с НЗОК чрез общопрактикуващите лекари не работи.

