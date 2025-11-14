Петдневна стачка започнаха младите лекари в Англия

Хиляди млади лекари в Англия обявиха петдневна стачка. Протестните им действия ще продължат от 14 до 19 ноември 2025 г., с искания за по-справедливо заплащане, сигурност в работните места и достъп до специализация, информират британски медии.

Това е 13-та поред стачка на членовете на Британската медицинска асоциация. Лекарите-ординатори, както е новото име на младшите лекари, напуснаха спешните и другите отделения. Болниците са изложени на най-голям риск от спиране на работа, тъй като лекарите-ординатори съставляват около половината от медицинския персонал.

От Националното здравеопазване (NHS) заявиха, че ще се опитат да запазят здравното обслужване на задоволително ниво, включително някои операции, въпреки стачката. Те призоваха пациентите да не се отказват предварително от насрочените им прегледи. Това ще бъде постигнато чрез преразпределение и предлагане на извънреден труд на консултанти и други старши лекари, а и като се разчита на тези, които не стачкуват – около една трета от лекарите-ординатори не са членове на синдиката. За целта обаче ще са необходими значителни разходи. NHS изчислява, че петдневната стачка ще струва 240 милиона паунда.

Според британския здравен министър Уес Стрийтинг стачката е "безотговорна и ненужна", "ще навреди на пациентите" и ще усложни работата на цялата система на здравеопазването. Той е категоричен, че няма да преговаря за заплащането, след като лекарите са получили увеличение на заплатите си с общо близо 30% през последните три години. Синдикатът обаче твърди, че въпреки увеличението на заплатите, заплащането на лекарите е с една пета по-ниско, отколкото през 2008 г., като се вземе предвид инфлацията. Те настояват за допълнителни 26% увеличение на заплатите.