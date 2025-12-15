Медия без
Кабинетът налива милиони в 4 болници

Днес, 15:34
Модернизации в четири болници финансира правителството.
Четири държавни болници получават финансови инжекции от правителството в оставка чрез увеличение на капитала. И в четирите случая става дума за изпълнение на различни проекти за реновации.

Най-голямата сума е за болница "Лозенец", известна в миналото като Правителствена. Тя ще получи 2,9 млн. лв. за изграждане на хибридна зала с мобилна хибридна рентгенова система тип „C-Рамо“ и интероперативна навигационна система за отделението по съдова хирургия. 

Капиталът на спешния институт "Пирогов" се увеличава с 2,6 млн. лв. Парите ще се изразходват за вътрешно преустройство на спешното отделение.

УМБАЛ "Царица Йоанна ИСУЛ" ще получи 1,05 млн. лв., като тук парите ще се изразходват за ремонт на електрозахранването.

Четвъртото решение е за специализираната болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев", чийто капитал се увеличава с 815 400 лева. С тези пари ще се купят два медицински парови стерилизатора.

