Безработните ще плащат по-висока здравна вноска от август

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се, ще плащат по-висока здравна вноска от 1 август, съобщи НАП. Сумата се увеличава от 22,03 на 24,81 евро на месец. Промяната важи за трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата. Сами внасят здравни осигуровки и младежите, които са завършили училище, но още не са постъпили в университета. Държавата осигурява учениците и студентите, но в лятото между двата образователни етапа те трябва да се осигуряват сами.

Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Той се повишава от 1 август, като се изравнява на минималната заплата. Заради липсата на бюджет досега беше равен на миналогодишната минимална заплата. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 310,10 евро.

Срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. Така например здравноосигурителната вноска за август 2026 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2026 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец №7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.