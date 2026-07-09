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Филиал на Бургаския университет в Добрич ще готви медицински сестри

Първите 15 студенти ще могат да започнат обучението си още тази есен

09 Юли 2026
Надеждите са НС да одобри разкриването на новия филиал навреме, за да може на 1 октомври първите бъдещи медицински сестри да започнат обучението си в Добрич.
Pexels.com
Надеждите са НС да одобри разкриването на новия филиал навреме, за да може на 1 октомври първите бъдещи медицински сестри да започнат обучението си в Добрич.

Министерският съвет реши да бъде разкрит филиал на Бургаския държавен университет в Добрич за обучение по специалност "Медицинска сестра". Това съобщи във фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

"Това е проект, по който се работи повече от четири години. Благодарение на усилията на десетки хора той премина през всички необходими етапи - обществени обсъждания, подготовка на нормативните актове, осигуряване на учебна и клинична база, ремонт на помещенията и оборудването им", написа Сачева. 

Предстои решението да бъде одобрено и от Народното събрание. Това ще даде възможност още от учебната 2026/27 г. първите 15 студенти да започнат обучението си в Добрич. 

Преди месеци кметът на Добрич Йордан Йорданов съобщи, че Националната агенция за акредитация е дала положителна оценка за проекта. Предвидено е академичният му състав да бъде 10 души, а общо преподавателите, които ще обучават през годините, да са 70. 

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Ключови думи:

медицински сестри, Деница Сачева

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