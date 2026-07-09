Филиал на Бургаския университет в Добрич ще готви медицински сестри

Pexels.com Надеждите са НС да одобри разкриването на новия филиал навреме, за да може на 1 октомври първите бъдещи медицински сестри да започнат обучението си в Добрич.

Министерският съвет реши да бъде разкрит филиал на Бургаския държавен университет в Добрич за обучение по специалност "Медицинска сестра". Това съобщи във фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

"Това е проект, по който се работи повече от четири години. Благодарение на усилията на десетки хора той премина през всички необходими етапи - обществени обсъждания, подготовка на нормативните актове, осигуряване на учебна и клинична база, ремонт на помещенията и оборудването им", написа Сачева.

Предстои решението да бъде одобрено и от Народното събрание. Това ще даде възможност още от учебната 2026/27 г. първите 15 студенти да започнат обучението си в Добрич.

Преди месеци кметът на Добрич Йордан Йорданов съобщи, че Националната агенция за акредитация е дала положителна оценка за проекта. Предвидено е академичният му състав да бъде 10 души, а общо преподавателите, които ще обучават през годините, да са 70.