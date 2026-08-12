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Деолигархизацията ще става със заклинания

Правителството не смее дори да каже кои са олигарсите в управленската си програма

12 Авг. 2026
Румен Радев не иска да каже нито кои са олигарсите в България, нито кои точно мутри трябва да са вън
Снимка: Булфото
Румен Радев не иска да каже нито кои са олигарсите в България, нито кои точно мутри трябва да са вън

Правителството ще бори олигархията чрез установяване на подставените лица на бизнеса и с откриване на посредниците между "върха на олигархичната пирамида от една страна, и министерствата и правоохранителните органи от друга". Това става ясно от управленската програма на правителството, която всъщност започва именно с Раздел 1, озаглавен "Демонтаж на олигархичния модел и антикорупционни политики". Кабинетът щял да изсветли и връзките на служителите в администрацията с посредниците на олигарсите. Тази сутрин премиерът Радев, откривайки заседанието на правителството, използва термина деолигархизация. Той не се използва в българския език, а само в руския. 

В уводните думи на програмата е посочено, че "политическите фигури, срещу които бе насочен персонално гневът на българите по време на масовите протести в края на 2025 г., са само върхът на тази мощна пирамида, просмукала се във всички нива на държавните органи и съдебната система". Освен че кабинетът не смее дори да напише кои политически фигури има предвид, целият раздел е изпълнен с общи приказки, с вече известни заклинания от представянето на партията "Прогресивна България", с вече обещавани законови промени и опит да се сложат все пак някакви по-конкретни и атрактивни мерки. От повечето от тях и от поставените срокове става ясно, че олигархията по-рано от една година няма да бъде преборена. Че и след това, като се има предвид, че дотогава ще трябва да бъдат изработени някакви законови промени с неизвестно време за приемане и задействане.

Така сред мерките са записани нищо незначещите формулировки от рода на "строга финансова политика и засилен контрол върху публичните бюджети – недопускане на проекти и плащания с корупционен риск" , "ревизия на ключови обществени поръчки" или пък санкции за неизпълнение и лошо качество при изпълнение на възложени обществени поръчки".

Сред мерките има и такива, в които изобщо не е ясно какво се има предвид като например "изготвяне на публичен регистър на компрометирани изпълнители" или .пък недопускане до обществени поръчки на лица, за които КЗК е установила, че са участвали в тръжна манипулация.

За борба с олигарсите правителството предвижда да окуражава "бизнеса да подава сигнали и да сътрудничи на разследващите при всички опити за превземане на активи и собственост" и обещава "гарантирана защита на бизнеса при случаи на посегателства". 

Следва изреждане на промени в няколко закона без да става ясно какви точно ще са те.

За борба с олигархията като мярка е предвидено "реформиране на специалните служби и МВР", което трябвало да стане до юли следващата година. Не става ясно какво точно ще представлява това реформиране, като се има предвид, че всички шефове на служби са личен избор на премиера Румен Радев.

После идват общи приказки за подобряване на координацията в България и с международните организации.

Специално място в борбата с олигархията и корупцията е отделено на "Оздравяване на медийната среда". Тук са записани такива мерки като "изграждане на механизми за повишаване на прозрачността на собствеността  на доставчиците на медийни услуги" със срок декември 2027 г., както и "изваждане на обществените медии от политически контрол чрез законови промени, гарантиращи независимо от управляващите в момента бюджетно осигуряване". Каквото и да значи това. Отделно е предвидено "независимо бюджетно осигуряване на обществените медии и прозрачност при разпределението на държавните средства за реклама".

Пак в този този раздел е и "Дигитализация и прозрачност на публичните ресурс". Тук, разбира се, се стига до системата СИГМА, чиято ефективност все още се очаква от обществеността. В тази част именно "са записани прекъсване на порочните практики при ценообразуването и скрити зависимости при публичните разходи чрез разработване и въвеждане на автоматизирана Система за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА).

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Ключови думи:

олигархия, управленска програма

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