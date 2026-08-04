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Ограничава се за 3 дни движението на тежки камиони в цяла България

Причината: заради екстремните жеги може да се увреди пътната настилка

04 Авг. 2026
Тежкотоварните камиони ще трябва да се движат предиобед и късно вечер
Илияна Кирилова
Тежкотоварните камиони ще трябва да се движат предиобед и късно вечер

Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничавано за три поредни дни (4-6 август) в диапазона 13:00 - 21:00 ч. практически в цялата страна: магистралите „Тракия“, „Струма“, „Марица“, „Европа“ и „Хемус“, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.

Причина за решението на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са очакваните високи температури. От там уточняват, че областните пътни управления ще следят метеорологичните прогнози и при над 35°C ще въвеждат временна организация на движението, съгласувана с „Пътна полиция“. Мярката цели да се намали рискът от деформации на пътната настилка при високите температури и да се гарантира безопасността на движението.

Същевременно Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви в 20 области на България за днес обявен жълт код за горещо време. Предупреждението е в сила за области Варна, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол и Сливен. Температурите там ще бъдат с максимални стойности 35-37°C.

 

Къде са ограниченията?

Те ще важат по цялата дължина на магистрали „Тракия“, „Струма“, „Марица“ и „Европа“, както и за участъци от „Хемус“ (на територията на области Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна).

Временни рестрикции ще се въвеждат и по участъци от първокласните пътища I-1 Видин – Враца, I-2 Русе – Варна, I-3 Бяла – Ботевград, I-4 Коритна – Шумен, I-5 Русе – Маказа, I-6 София – Бургас (Подбалканския път) и I-7 Силистра – Шумен, както и по второкласните пътища II-55 Дебелец – Гурково – Нова Загора и II-66 Стара Загора – Чирпан, както и по третокласния път III-663 Чирпан – Целина.

От ограничението са изключени камионите, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари.

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Ключови думи:

тежкотоварни автомобили, камиони, жега

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