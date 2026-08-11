В 16 области е обявен жълт код за опасна жега

Жълт код за опасно горещо време издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за 16 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Сливен, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Ямбол.

Според прогнозата на НИМХ днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София - 33°-34°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

"В условията на високи температури се повишава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари. Призоваваме всички да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън и да не изхвърлят незагасени цигари в природата. Пазете природата и бъдете отговорни - една искра е достатъчна, за да предизвика пожар", призоваха от министерството на околната среда и водите.