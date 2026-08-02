Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Синоптиците предупреждават за опасни горещини

02 Авг. 2026

Жълт код за опасни горещини е в сила за няколко области днес. Предупредени са: Видин, Монтана, Плевен, София-област, Враца, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Благоевград. Температурите в тези части на България ще бъдат в диапазона между 35°-37°.

Днес отново ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо, предупреждават синоптиците от НИМХ. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София - около 32°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

прогнозата за времето

Още новини по темата

Първата половина на август ще е по-слънчева
28 Юли 2026

Нов рязък обрат на времето ще има утре
23 Юли 2026

Бурята наводни селища в Западна България
12 Юли 2026

Жегата от Западна Европа идва към Балканите
26 Юни 2026

Жълт код за бури и градушки е обявен за утре
23 Юни 2026

Идва рязък обрат във времето

10 Юни 2026

Обявен е жълт код за силен вятър в цяла България
08 Апр. 2026

Снежна буря парализира транспорта в Западна Европа
06 Яну. 2026

Задействана е BG-ALERT заради ураганен вятър на Боровец
04 Яну. 2026

Южен вятър ще донесе сахарски пясък за уикенда
19 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки