Синоптиците предупреждават за опасни горещини

Жълт код за опасни горещини е в сила за няколко области днес. Предупредени са: Видин, Монтана, Плевен, София-област, Враца, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Благоевград. Температурите в тези части на България ще бъдат в диапазона между 35°-37°.

Днес отново ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо, предупреждават синоптиците от НИМХ. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София - около 32°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.