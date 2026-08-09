Слънце по Черноморието и дъждове на запад

Неделният ден ще бъде слънчев по морето и дъждовен в западната половина от страната, където още преди обяд ще се развие купеста облачност, която ще се придвижи постепенно на изток.

Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-значителна вероятност за гръмотевични бури се очаква в Югозападна и Централна Южна България.

Вятърът ще бъде до умерен, предимно от североизток. С него постепенно ще започне проникване на малко по-хладен въздух, което ще доведе до леко понижение на температурите

В следобедните часове около столицата и в планините около София не е изключено на места да превали краткотрайно и да прегърми. Валежите ще бъдат локални и няма да обхванат равномерно целия градски район. Температурите в София ще бъдат по-ниски спрямо предходните дни, като максималната температура ще достигне около 33°. Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от североизток.

В планинските райони преди обяд ще преобладава слънчево време. С напредването на деня обаче ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има краткотрайни валежи, като в Рило-Родопската област те ще бъдат придружени и от гръмотевици. При по-интензивно развитие на облаците са възможни локално силни валежи и градушки.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над северното крайбрежие с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 3-4 бала.