Кой е застреляният Илиян Филипов?

Застреляният снощи в Пловдив Илиян Филипов е много известен бизнесмен с голям транспортен и строителен бизнес.

Той роден на 31 март 1973 г. в Пловдив, където завършва техникум по механотехника. През 2000 г. заедно с Пенко Несторов, за чиято сестра е женен, основават ПИМК.

Филипов неведнъж е попадал в скандали. През март 2025 г. той излезе с изключително остра позиция срещу собственика на частната охранителна фирма „Трафик Сот“ Иван Петлешков, с когото е в дългогодишен конфликт. Той твърди, че е станал обект на „открита кампания за очерняне – с платени „позиции“, пълни с лъжи, манипулации и омраза“, след като фирмата му е прекратила рекламен договор с медията „Трафик пюз“. „Нито дума истина – само опити да се урони името на фирмите ни и доверието в работата ни. Защото отказахме да се подчиняваме“, пишеше още в позицията.

Името на Филипов беше свързвано и със скандала с провалена полицейска операция срещу предполагаеми контрабандни канали, станал известен като „Колеги, прибирайте се“. Той избухна в началото на април 2025 г. и привлече общественото внимание с твърдения за полицейски чадър над мащабен канал за контрабанда на цигари в района на Пловдив. Гражданското сдружение „БОЕЦ“ публикува тогава вътрешна комуникация между служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), откъдето е и репликата, дала име на скандала.

Според пловдивските медии, през годините Илиян Филипов многократно е подавал сигнали до МВР, както и до различни министър-председатели с искане за институционална намеса по различни проблеми. Той се обяви против увеличаването на строителните такси и цената на разрешителните за строеж в Пловдив. Беше активен по време на протестите на транспортния сектор заради пътните такси, цените на горивата и въведените блокади.

Филипов и ръководеният от него бизнес неведнъж са попадали във фокуса на различни полицейски проверки, включително и свързани с данъчни задължения.

През миналата година прокуратурата и МВР обявиха, че са претърсват транспортни фирми в Пловдив във връзка с международен канал за наркотици, изчезването на 160 кг. кокаин и отвличането на двама мъже в София. "Оперативно знаем, че са изчезнали 160 кг кокаин на стойност няколко милиона евро. В Пловдив също претърсихме складови бази на известни транспортни фирми, тъй като оперативната информация водеше към международен наркотрафик, извършван от транспортни фирми, които са предимно на сухоземен транспорт. Засечени са сделки между фирми, които разследваме, и тези, които сме претърсили волследствие, за да видим съпричастността на всяка една от тях за извършеното престъпление", каза тогавашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов, който сега е и.д. главен секретар на МВР.

Тогава Филипов обяви, че разследващите са търсили съдействие за камиони, които са подадени като заявки, както и за бивш техен служител. Той каза, че служителят, който е работил в "Некст Лоджистик" е напуснал преди година и четири месеца и оттогава нямат връзка с него. "Как мога да нося отговорност за някой, който е напуснал през януари миналата година? Той е бил шофьор. През мен са минали сигурно 80 хиляди шофьора", каза Филипов и допълни, че проверката е минала чисто документално, без задържани и без последствия.

Според различни публикации, адвокат по някои от делата на Филипов е бил настоящият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Бизнесменът е добре познат и във футболните среди в Пловдив. През юни миналата година Филипов пое собствеността над "Ботев" (Пловдив). Тогава той обяви, че поема тежестта от 6 871 000 лева дългове, натрупани от предишното управление.

Веднага след убийството, от Гражданското сдружение БОЕЦ пуснаха пост с въпроси, сред които и "финансирал ли е Илиян Филипов предизборната кампания на Прогресивна България в Пловдив?".

Коя е ПИМК?

Основаната през 2000 г. ПИМК (PIMK) днес е сред най-големите транспортни компании в България и сред водещите 10 в Европа. Централата ѝ е в Пловдив, а нейни основатели са Пенко Несторов и Илиян Филипов.

Пред българската версия на "Форбс" Пенко Несторов разказва, че в началото те наемат гараж в Пловдив и започват да произвеждат различни марки снаксове, които искат да изнасят за Албания и Косово. Заради размириците на двата целеви пазара ПИМК среща затруднение с транспорта и съдружниците си купуват камион на старо, за да возят стоката си. Накрая стигат до заключението, че в транспорта има повече бизнес, отколкото в производството, където перспективите към онзи момент не са добри. „Държавните заводи бяха продадени и големите международни компании започнаха да пресират малките производители“, казва Пенко Несторов. Затова през 2008-2009 г. окончателно е сложен край на снаксовете и фокусът изцяло пада върху карго превозите.

ПИМК успешно развива строителна дейност. Това е компанията, подписала договори за най-много средства с Община Пловдив през последните 6 години според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ - СИГМА.

През 2020 г. ПИМК спечели на търг реконструкцията на стадион „Христо Ботев” за близо 44 млн. лева, от които получава 6,3% дял.

В ПИМК Холдинг влизат осем компании. Част от холдинга е "ПИМК Рейл" - железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.

С името на ПИМК е свързана една от най-тежките влакови катастрофи у нас. На 15 януари 2025 г. в района на Локорско, между гарите Кремиковци и Световрачане, се сблъскват два товарни влака. Товарна композиция на PIMK Rail се сблъска челно с влак на БДЖ „Товарни превози“. Ударът е толкова силен, че локомотивът на частния превозвач се запали, няколко вагона дерайлираха и релсовият път беше разрушен. Загинаха двама души, а шестима бяха ранени.ПИМК тогава обвиниха жп диспечерите. Влак на ПИМК участва и в жп катастрофа на линията между Крайова и Букурещ.