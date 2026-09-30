Известен бизнесмен бе екзекутиран

Собственикът на най-голямата транспортна компания ПИМК и на футболния клуб "Ботев" (Пд) Илиян Филипов е бил убит в квартал "Христо Смирненски", където живее, съобщи Нова телевизия.

По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата. От прокуратурата и МВР казаха, че Филипов е загинал от огнестрелна рана, но отказаха да дадат подробности. Той е бил убит на територията на един от имотите, които притежава. От МВР отказаха да кажат дали има свидетели. Разследването е за умишлено убийство.

От вътрешното ведомство съобщиха, че около 1:00 ч. снощи е получен сигнал за прострелян мъж в един от пловдивските квартали. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а медиците са констатирали смъртта му. Целият град е блокиран от екипи на Областната дирекция на МВР-Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция".

В полицията не са постъпвали сигнали за заплахи срещу Филипов.