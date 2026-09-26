Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи

Управляващите вероятно ще се сблъскат с доста недоволство сред пенсионерите в края на годината, когато предстои първото раздаване на коледни добавки по новите правила в закона за социално подпомагане. Добавките ще бъдат 50 евро и за пръв път се обвързват не с определен доход, а с получаването на социално подпомагане. То зависи от много повече фактори, а не само от размера на пенсията – имотно състояние, доходи на цялото семейство, трудова заетост и т.н. Новите детайли се виждат от проект на промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, който е ключов за отпускането на всякакви помощи.

В проекта има и добри, и лоши новини. Получаването на коледните добавки ще остане максимално облекчено откъм административна тежест – те ще се изплащат служебно, т.е. няма да се налага хората да кандидатстват, да подготвят документи и т.н. Категориите обаче ще са много по-различни от традицията досега, когато празнични добавки имаше само за пенсионери под определен размер на пенсията. Пенсионерите по-рядко попадат сред получателите на социални помощи, макар че вероятно са по-голяма група сред подпомаганите за отопление. Сега, освен това, един пенсионер можеше да получи коледна добавка дори в семейството да има предостатъчно доход по други линии, защото значение имаше само размерът на неговата пенсия.

Категориите, които вече ще имат право на добавки за Коледа и Великден са следните:

>> хората, които получават месечни или целеви социални помощи, или са получили еднократни помощи за инцидентно възникнали нужди;

>> младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална и/или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път, или идват от приемно семейство;

>> получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

>> получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

>> получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

>> деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

>> подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

>> подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

Както се вижда и от условията, правото на празнична помощ се обвързва с наличието на право на подпомагане през месеца, предхождащ месеца на предоставяне на целевата помощ. По този начин се създава обективен критерий за определяне на правоимащите лица и се гарантира насочването на подкрепата към лица и семейства, които реално са в обхвата на системата за социално подпомагане, пише в доклада към промените. По същия начин е обвързването и с енергийните помощи.

Любопитна промяна в правилника е, че добавки ще се предоставят и на членовете на семейството, които са участвали при определяне на правото на социални и/или енергийни помощи. Това би следвало да означава, че едно семейство ще може да получи и над 200 евро за Коледа по тази линия.

Коледните добавки няма да се броят за доход при определяне на правото на подпомагане – това е традиционен текст, който гарантира, че човек няма да бъде изхвърлен от системата, само защото са му дали такава подкрепа.

Добрата новина в промените се отнася до една малко популярна, но много важна целева помощ – за децата, излизащи за пръв път от домовете след навършване на 18-21 г., които в този момент често се оказват без никаква подкрепа. Те имат право на сума, равна на линията на бедност, за три последователни месеца след излизането от дома. Сега тази подкрепа се разширява и към децата, които са били настанени в приемно семейство.

Редакция има и на едно от най-важните условия за отпускане на социална помощ – имотното състояние. Сега условието беше "обитаваното от тях собствено жилище да е единствено", а занапред става "да не притежават повече от един жилищен имот“.