Добавките за Великден и Коледа вече официално са закон

Pixabay В какъв размер ще са добавките все още не е ясно.

Добавките за Великден и Коледа вече официално не зависят от волята на политиците, а са закон. Промените в закона за социално подпомагане, с които се въвежда нова добавка за осем категории уязвими групи, вчера бяха публикувани в "Държавен вестник". Ако следващите депутати не кажат друго, за пръв път по този начин би следвало да се раздават добавки през ноември. Очаква се около 507 000 души да получават сумите, чийто размер ще се определя ежегодно със закона за бюджета. Сред тях за пръв път няма да има само пенсионери.

Обнародването на закона е и първи шанс да се видят реално приетите от депутатите текстове, след като ИТН вкара на самото заседание "редакции", които всъщност са кухи промени без никакви последствия. От окончателните текстове се вижда, че няма как да е вярно твърдението на депутатите на Слави Трифонов, че те са гласували празнични добавки за всички деца в България. Всъщност добавените от депутата Цветан Предов две думи не променят обхвата на добавките, и макар официално никой да не е тълкувал стореното, неофициално експертите са единодушни по този въпрос.

Така окончателните групи, които ще получават допълнителни суми два пъти годишно – през март за Великден и през ноември за Коледа, са:

– хората, които получават месечни или целеви социални помощи, или са получили еднократни помощи за инцидентно възникнали нужди;

– младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална и/или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път;

– получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

– получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

Поправката на Цветан Предов беше във втората категория, където той предложи да се добави "всички деца". Окончателният текст в "Държавен вестник" гласи, че добавките ще се дават на "подпомагани с месечна целева помощ всички деца, както и младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път". Както се вижда от текста, той трудно може да бъде изтълкуван като всички деца, защото се отнася само до подпомаганите с месечна целева помощ деца. Според закона за социално подпомагане помощите са или месечни, или целеви, а като месечна целева помощ е определена единствено подкрепата, която се полага на излизащи от домовете младежи. С други думи, поправката на ИТН не се отнася до всички деца, а за по-малко от 30. Според отчетите на Агенцията за социално подпомагане миналата година такава помощ са получили 9 младежи, а през 2024 г. са били 23.