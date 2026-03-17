Парламентът задвижи промените с празничните добавки

Има всички шансове законопроектът да хване последния влак

17 Март 2026
Днешното заседание на социалната комисия беше любопитна смесица от бивши министри, които сега са депутати и бивш депутат, който сега е министър.

Пълно единодушие се очертава за промените в закона за социално подпомагане, с които празничните добавки ще се дават два пъти в годината на осем категории уязвими групи по предсказуем и принципен начин, а не след политическа надпревара кой ще обещае повече. Днес проектът мина с подкрепа от всички партии във водещата социална комисия и председателят Деница Сачева каза, че ще предложи той да мине на първо и на второ четене в последните парламентарни дни преди началото на предизборната кампания.

Вероятно ще бъде направена една промяна в текстовете – добавките ще се изплащат през март и ноември, вместо през март и декември. Припомняме категориите, които ще получават суми за празниците:

– хората, които получават месечни или целеви социални помощи;

– младежи от 18- до 21-годишна възраст, които са ползвали социална или интегрирана услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път, като получават месечна целева помощ;

– получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

– получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

Очаква се новият обхват на добавките да е за около 507 000 души. На заседанието Сачева представи справка, според която от 2022 г. досега са изплатени 543 млн. лв. за великденски и коледни добавки, или около 260 млн. евро. Обхватът варира в доста широки граници - от 2 млн. пенсионери, когато добавките са били за всички до 327 000 души през 2024 г.

Обсъжданият в момента проект е изготвен от социалното министерство по времето на Борислав Гуцанов, но внесен директно при депутатите. "Не го внесохме през януари, защото нямаше бюджет, а сумите трябва да се определят в бюджета", обясни днес Сачева. 

В социалната комисия Цветан Предов от ИТН поиска празничните добавки да са за всички деца. Не смятам, че точно в този закон можем да разширим достатъчно кръга, подкрепата за деца е в други закон, а тук става дума за над 500 000 бенефициенти, обясни Хасан Адемов, който подкрепи като служебен министър промените. "В края на годината – за коледните празници, този закон може да е факт и съответните средства за този вид помощ да бъдат предвидени”, коментира министърът.

Адемов коментира и как са избрани категориите за великденските добавки. Той припомни т.нар. синдром на границата – винаги има недоволство от диференцирането на групи, но още по-голямо недоволство буди и раздаването на пари на калпак. Затова са избрани две групи с два вида добавки – по 50 евро за пенсионерите до линията на бедност и по 20 евро за тези между линията на бедност и минималната заплата.

