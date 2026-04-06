1,6 млн. пенсионери ще получат добавки за Великден от днес

Това е последният път, в който сумите се раздават само на възрастните

Днес, 07:14
Днес над половината пенсионери ще получат заедно с пенсията си и великденска добавка.
Днес над половината пенсионери ще получат заедно с пенсията си и великденска добавка.

Днес започва изплащането на пенсиите за април. Това е обичайният график на Националния осигурителен институт. Различното е, че 1,6 млн. пенсионери – повече от половината, ще получат и великденски добавки. Такава голяма група за празничните добавки отдавна не е имало.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Това е и последният път, когато празнични добавки се плащат по обичайния начин – по решение на правителството и след надпревара от политиците кой ще се загрижи пръв за пенсионерите. В сила са промени в закона за социалното подпомагане, с които добавките за Коледа и Великден стават задължителни за осем групи уязвими хора – получаващите социални и енергийни помощи; младежи, напускащи домовете за резидентна грижа; семействата с деца с увреждания; ветерани от войните и военноинвалиди; деца без право на наследствена пенсия; децата в приемна грижа. Така получателите няма да само пенсионери, като пенсионерите дори може да се окажат не толкова голяма група.

