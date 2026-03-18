ИТН забърка уникална каша с добавките за Великден и Коледа

Нагъл предизборен ход на ИТН предизвика голяма бъркотия в парламента с промените в закона за социално подпомагане, с които се въвеждат добавки за Коледа и Великден за осем категории бедни и уязвими граждани. Днес промените минаха наведнъж на две четения, като пътьом беше приета и "редакционна" промяна от Цветан Предов от ИТН. Тя, по думите на Предов, разширява кръга на подпомаганите с празнични добавки с всички деца, защото "всяко дете до 18-годишна възраст би могло да попадне в презумпцията на уязвимост". Той поиска такава промяна и вчера в социалната комисия, но тогава дори не се стигна до гласуване. След гласуването, Предов и Станислав Балабанов дадоха и брифинг в кулоарите, на който обявиха, че ИТН са уредили добавки за всички деца, като дори обвиниха ПП-ДБ, че мразели децата, защото не подкрепили промените. "Новината" се появи в доста медии.

Поправката на Предов обаче съвсем не предвижда добавки да получават всички деца, показва внимателно вглеждане в гласувания текст. За него, впрочем, може да се съди единствено по изчетените в зала промени, т.е. никой не го е виждал черно на бяло. Предложеният от Предов текст гласи, че добавки ще получават "подпомагани с месечна целева помощ всички деца, както и младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална и/или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път" (подчертан е текстът, добавен от Предов към първоначалния проект – б.а.). Това беше гласувано в зала. Както се вижда, текстът се отнася само до деца, подпомагани с месечна целева помощ. Отделен въпрос е, че помощите са или месечни, или целеви, т.е. не е ясно какво имат предвид авторите на промяната. По-важният проблем обаче е, че в промените и сега има текст, че добавки ще има за всички, които получават месечни или целеви помощи. Т.е. редакционната поправка на Предов е напълно безсмислена, защото само повтаря вече включени категории, а не разширява категориите. ИТН обаче продължи да твърди обратното, разпространявайки клипа от брифинга си по социалните си профили.

Ето как изглежда обхватът на новите добавки, заедно с направените днес редакционни поправки:

– хората, които получават месечни или целеви социални помощи;

– подпомагани с месечна целева помощ всички деца, както и младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална и/или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път (това не е правилен изказ, но запазваме оригиналната редакция на Предов);

– получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

– получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

С друга редакционна поправка депутатите записаха, че добавките ще се изплащат през март и през ноември, а не през март и декември. Самата сума ще се определя с бюджета за съответната година.