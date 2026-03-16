НОИ ще плати великденските добавки с априлските пенсии

Днес, 08:49
Този Великден ще има два вида добавки към пенсиите.
Този Великден ще има два вида добавки към пенсиите.

НОИ ще изплати допълнителна сума към пенсията на над 1,6 млн. пенсионери заедно с пенсиите за април, съобщиха от осигурителния институт тази сутрин. Решението на Министерския съвет е по 50 евро допълнително да получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат преведени от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване. Този път ДПС-Ново начало на Пеевски пропусна да организира дарителска кампания сред кметовете и депутатите си, както направи за Коледа.

По последни данни общият брой на пенсионерите, на които се изплащат пенсии от държавното обществено осигуряване е 2 070 258.

