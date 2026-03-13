Започва изплащането на втория транш от парите за ученици

Компенсации за скъпите горива ще получат хората с доходи под линията на бедност и над 50% инвалидност, обяви министър Хасан Адемов

13 Март 2026
Хасан Адемов
БГНЕС
Хасан Адемов

От днес започва изплащането на втория транш от социалната помощ за родителите на деца от 1-ви до 4-ти, както и на тези в 8-и клас. Тя ще бъде е в евровата равностойност на 150 лв. (т.е. - €76.69). Това съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Независимо от доходите им, родителите на деца от началните 4 класа, както и в 8-и клас, получават годишна помощ от 300 лв., разделена на две - по 150 лв. за всеки учебен срок. За целта те подават документи до 15 октомври всяка година. 

Условието за получаване на втория транш е ученикът да ходи редовно на училище - ако не го прави или има над 5 неизвинени отсъствия за месец, вторите 150 лв. не се изплащат на родителите, а първите може дори да бъдат изискани обратно. Ако няма нарушения, втората част от сумата се превежда автоматично.

"Служебното правителство е готово и с механизъм за подкрепа на социално уязвимите граждани", съобщи още Адемов, който е във Велико Търново. 

Става дума за обявените ден преди това от премиера Андрей Гюров директни компенсации за граждани по подоходен критерий заради поскъпването на горивата, които правителството подготвя.

От думите на социалния министър стана ясно, че подпомагане ще получат граждани със средномесечен доход под линията на бедност (390 евро), както и за хора с увреждания над 50 процента.

Сумата за подкрепа ще бъде определена допълнително, но общият размер на предвидените средства е около 31 милиона евро, каза Хасан Адемов.

Бизнесът ще бъде подкрепен с отстрочване на увеличението на тол таксите за превозвачите на пътници и товари.

"Това са мерките, които се обсъждат в Министерския съвет, но се изчаква да се види дали ще продължи тенденцията за увеличаване на горивата и как се развива войната в Близкия Изток", допълни Адемов.

Ако се стигне до компенсаторни мерки заради войната, средствата ще бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет.

