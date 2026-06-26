Празничната добавка за пенсионери и бедни ще е 50 евро

БГНЕС Много пенсионери вероятно ще останат без коледна добавка поради новите правила.

50 евро ще е първата празнична добавка, която ще се дава по закон, а не по усмотрение на политиците. Сумата е записана в проекта на бюджет 2026 и ще е за посрещане на Коледа, като ще се плати през ноември. За пръв път парите ще се получават не само от пенсионери, а от всички на социални помощи и още някои категории. Очаква се около 507 000 българи да получават такива целеви помощи.

Години наред всякакви правителства създадоха традиция да раздават добавки на пенсионерите за Коледа и за Великден. При правителството на Росен Желязков Деница Сачева от ГЕРБ поиска от социалния министър на БСП Борислав Гуцанов законопроект, с който добавките да се регламентират официално и да не зависят от волята на правителствата. Така в последните дни на предишното Народно събрание депутатите задействаха промените.

За последно добавки само на пенсионерите бяха дадени за Великден. Те бяха 50 евро за пенсионерите под линията на бедност (380,63 евро), и 20 евро за тези между линията на бедност и минималната заплата. За Коледа такова разграничение няма да има. 50 евро ще получат следните категории:

– хората, които получават месечни или целеви социални помощи, или са получили еднократни помощи за инцидентно възникнали нужди;

– младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална и/или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път;

– получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

– получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

Добавката няма да получат вероятно много пенсионери, които са свикнали с нея. Това е така, защото те може и да са под линията на бедност, но да не са кандидатствали за помощи, защото поради различни причини не отговарят на условията за тях.