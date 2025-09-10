Медия без
Ивелин Попов шокирал всички в "Ботев" (Пд), преди да напусне

Собственикът на клуба е освободил 60% от заварения персонал

Днес, 12:52
Собственикът на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов обяснява на пресконференция днес причините за раздялата с Ивелин Попов.
Собственикът на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов обяснява на пресконференция днес причините за раздялата с Ивелин Попов.

Причината за изненадващото напускане на капитана на "Ботев" (Пд) Ивелин Попов е в самия играч. И по-точно в желанието му да бъде титуляр във всеки мач. Това обясни собственикът на пловдивския клуб Илиян Филипов. Той допълни, че всички в отбора - ръководители, треньори и футболисти, се слисали от настояването на 37-годишния Попов.

Филипов обясни подробно възникналата ситуация: "Усещах, че има напрежение в съблекалнята, тъй като знаете, че имаме двама лидери в момента в съблекалнята (б.ред. - Ивелин Попов и Тодор Неделев). Затова ги събрах на разговор. Казах им - от вас зависи да няма проблеми, да си помагате. Ивелин каза: "Да, но проблемът е, че аз искам да бъда титуляр. И ако се получи така, както срещу "Лудогорец" да съм резерва - аз искам да напусна клуба." Всички останахме втрещени. Казах му, че единственият човек, който решава, е Николай Киров. Никой не може да ти обещае да бъдеш титуляр. Говорихме близо 15-20 минути, опитахме се да го убедим да остане в "Ботев". Абсолютно приятелски протече срещата. Разбрахме се да не взима веднага решение, да говори със семейството си. Той обаче каза: "Съжалявам, но аз се познавам. Ако аз не играя, няма да се чувствам добре. По-добре за "Ботев" ще е, ако аз не играя, да разтрогна договора си с клуба." Станах, прегърнах го и казах, че винаги може да разчита на мен. Това е негово решение. Няма как ръководството на клуба да иска да се раздели с Попов. Но нито един треньор не може да му гарантира титулярно място."

Коментар от самия Ивелин Попов до момента няма. Той най-вероятно ще продължи кариерата си в "Локомотив 1929" (Сф).

Филипов обясни и за моментната ситуация в "Ботев". След идването му като собственик е са били освободени около 60% от заварените служители - от над 180 души първоначално в момента са останали 73-има.

"Положението продължава да е тежко. Всеки месец плащаме редовно заплатите. Даже днес платихме възнагражденията малко по-рано от срока. Плащаме задълженията си към държавата, осигуровките... Остават задълженията към международни контрагенти - това са агенти, агенции, футболисти. Дължат се огромни суми. Изведнъж се получи, че три различни клуба се представляват от един и същи адвокат, което е малко странно. В момента бивши служители в клуба водят дела. Договорите им са прекратени по странни членове, заради които им се дължат много пари. Не са ползвани правомерно отпуските. Тук е правена една огромна измама. Например, ако заплатата му е 4000 лева, фишът му се прави на 4800 лева. И тази разлика трябва да я плаща клуба. Но ние пари така няма да раздаваме и ще се видим в съда", коментира Илиян Филипов.

Заради изброените причини в "Ботев" няма да си поставят гръмки цели през сезона, а задачата ще е оставане на отбора в Първа лига.

