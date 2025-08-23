Медия без
ФИФА спря трансферите на "Ботев" (Пд) и "Локомотив" (Пд)

И двата пловдивски клуба увериха, че ще си решат проблемите съвсем скоро

Днес, 16:52
От "Ботев" (Пд) твърдят, че наказанието на ФИФА е наложено заради задължения, натрупани при управлението на предишния собственик на клуба Антон Зингаревич.
Пловдивските "Ботев" и "Локомотив" бяха наказани от ФИФА да не могат да осъществяват трансфери в рамките на следващите три трансферни периода. Санкцията на "Ботев" е от 18 август, а на "Локомотив" - от вчера, 22 август. Наказанията са заради задължения към бивши футболисти и могат да бъдат вдигнати, ако клубове погасят сумите.

За "Ботев" това не е първа подобна санкция тази година, като досегашните бяха отменяни сравнително бързо. Уверението е, че и сегашният проблем ще бъде решен до дни, а от клуба хвърлиха вината за казуса върху предишния собственик Антон Зингаревич.

"След прехвърлянето на акциите на 29 юни заварихме огромни задължения в размер от над 8 млн. лв., които бяха натрупани умишлено от предишното ръководство, което само прибираше всички възможни приходи и не се разплащаше с български и чуждестранни контрагенти. Така един от многото случаи е задължение от 208 123 евро към африканската агенция RIGHT2WIN SPORTS LIMITED за футболиста Уме Емануел. Срокът за плащане беше 15 август 2025 г. На 8 август ние платихме сумата и уведомихме агенцията и техния адвокат. Те обаче не са уведомили ФИФА, поради което ни санкционираха на 18 август", обясниха от "Ботев". Заради това клубът веднага е уведомил ФИФА и е получил уверение, че в срок от 5 работни дни, считано от 19 август, забраната ще бъде вдигната.

И от "Локомотив" реагираха по сходен начин - с обещание, че забраната ще бъде вдигната до дни. "Клубът е предприел нужните мерки на време, като aбсолютно всичко по казуса е разрешено. Проблемът не опираше до финансите, а в технически проблем в системата за плащания. "Локомотив" вече е получил и писмо от ФИФА, в което се гласи, че забраната e вдигната", гласи официалното съобщение.

Двата пловдивски отбора в момента са единствените професионални клубове в България със забрана за трансфери. Подобни имаха "Берое" и "Спартак 1918" (Вн), но те също изплатиха дълговете си. В момента с действащи наказания са още два наши клуба, освен пловдивските - "Крумовград" (5 санкции) и старозагорският "Верея" (3 санкции), но те са в аматьорския футбол и не осъществяват трансфери на професионални футболисти.

