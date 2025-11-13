Медия без
Активисти осъдиха ФИФА заради Мондиал 2022

Световната централа е подвела потребителите за "климатичната неутралност" в Катар

13 Ноем. 2025
ЕПА/БГНЕС архив
Централата в Цюрих вече няма право да твърди, че е "компенсирала" предходни високи стойности на вредните емисии.

Твърденията, направени от страна на ФИФА по адрес на "пълната климатична неутралност" на световното първенство по футбол в Катар през 2022 г., са подвеждащи. Това постанови Регионалният съд в Берлин, предаде ДПА.

Съдът в германската столица е уважил иск, подаден от местното сдружение за защита на потребителите VZBV (Verbraucherzentrale Bundesverband). Решението гласи, че световната футболна централа трябва да се въздържа от подобни заявки в бъдеще. Това включва и твърдения, че стратегията на ФИФА за устойчивост за Мондиал 2022 е била насочена към енергийно ефективни стадиони и транспорт с ниски емисии.

Според съда изявленията на ФИФА биха подвели потребителите да мислят, че намалението на вредните емисии е далеч по-сериозно от реалността. Централата в Цюрих вече няма право да твърди, че е "компенсирала" предходни високи стойности на вредните емисии като част от пътя си към "климатична неутралност".

"Решението показва, че ФИФА е подвела потребителите. Всеки, който прави обещания за по-голяма устойчивост, трябва също да представи доказателства за постигането ѝ", каза председателката на VZBV Рамона Поп.

