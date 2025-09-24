Южна Америка поиска от ФИФА Мондиал 2030 с 64 отбора

ЕПА/БГНЕС архив Според аржентинския в. "Оле" президентът на ФИФА Джани Инфантино вече е дал принципно одобрение за формата на Мондиал 2030 с 64 отбора в шест страни на три континента.

Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) официално предложи на ФИФА световното първенство през 2030 г. да се проведе с участието на 64 отбора. Лично президентът на световната централа Джани Инфантино се срещна с колегата си начело на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, за да бъде обсъдено желанието на най-футболния континент извън Европа.

Срещата се състоя във вторник в Ню Йорк и на нея присъстваха също шефовете на три национални федерации от Южна Америка - аржентинецът Клаудио Тапия, парагваецът Роберт Харисън и уругваецът Игнасио Алонсо, както и двама държавни глави - президентите на Парагвай и Уругвай, съответно Сантяго Пеня и Яманду Орси.

Идеята за увеличаване на броя участници в Мондиал 2030 оригинално дойде през март от Уругвай. Вчера обаче концепцията за първи път беше представена пред Инфантино с конкретни параметри.

Шампионатът на планетата през 2030 г. ще се проведе основно в Испания, Португалия и Мароко, но е планирано да има по един церемониален мач в Аржентина, Парагвай и Уругвай. Причината е 100-годишнината от първото световно първенство - Мондиал 1930 в Уругвай.

Сега от Южна Америка предлагат в юбилейния турнир да участват 64 вместо 48 отбора (този брой участници предстои да дебютира на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, където за първи път ще има увеличение след Мондиал 1998 във Франция, когато отборите станаха 32 от 24), и те да бъдат разделени в 16 групи по четири. Намерението е за втората фаза да се класират първите два отбора от всеки поток и схемата на елиминациите да започва от 1/16-финали.

Искането на КОНМЕБОЛ е три от групите да се изиграят изцяло в страните от Южна Америка - по една в Аржентина, Парагвай и Уругвай. А всички останали двубои да бъдат в Европа и Африка.

Според аржентинския в. "Оле" президентът на ФИФА Джани Инфантино вече е дал принципно одобрение на този формат. По-рано тази година президентът на УЕФА Александър Чеферин пък окачестви идеята за мондиал с 64 отбора като "лоша".