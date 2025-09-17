Ивелин Попов изненада отново и подписа с "Арда"

Фейсбук/Арда Ивелин Попов позира с фланелката на "Арда" след подписването на договора си. Има голяма вероятност "Арда" да бъде последният клуб в кариерата на Попов като футболист, тъй като той бе заявил, че смята да играе до края на настоящия сезон.

Ивелин Попов ще продължи кариерата си в "Арда". Изненадващият развой около досегашният капитан на "Ботев" (Пд) бе потвърден от треньора на клуба от Кърджали Александър Тунчев. "Ивелин Попов ще бъде футболист на "Арда". Разговаряли сме с него, постигнали сме договорка. Надяваме се с неговият опит и качествата, които има, да внесе повече спокойствие в нашия отбор. Имаме нужда от такъв лидер като него", заяви Тунчев пред "Дарик радио" и Dsport.

В началото на миналата седмица 37-годишният Попов внезапно реши да напусне "Ботев" (Пд), където игра от август 2023 г. Причината - не получил гаранция, че ще продължи да бъде титуляр. Няколко дни по-късно той обвини треньора Николай Киров за решението си, тъй като специалистът не успял да осигури място в титулярния състев едновременно за Попов и Тодор Неделев.

След това бившият капитан на националния отбор заяви, че до няколко дни ще реши къде да продължи кариерата си. Считаше се, че най-сериозни шансове за подписа му има "Локомотив 1929", но явно след това е дошла офертата от "Арда".

След това събитията са се развили доста бързо. Дотолкова, че Ивелин Попов може да дебютира за клуба от Кърджали още утре в домакинството срещу ЦСКА в отложен мач от V кръг на Първа лига. Двубоят ще се играе в Стара Загора заради освежаване на тревната настилка на "Арена Арда" в Кърджали.

"Той допреди 5-6 дни тренираше заедно с "Ботев". Играеше и мачове. Не мисля, че е загубил кой знае колко, така че може да го очакваме готов за мача с ЦСКА", потвърди Тунчев. Самият треньор на "Арда" отрече да е разговарял с БФС за поста на селекционер на мъжкия национален отбор, въпреки че миналата седмица техническият директор на футболния съюз Кирил Котев посочи именно Тунчев като един от кандидатите. Наставникът отрече и да е бил търсен от ЦСКА за евентуален заместник на Душан Керкез, чиято позиция в столичния клуб не е стабилна заради неубедителните резултати.