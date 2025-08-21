"Левски", "Лудогорец" и "Арда" загубиха първите си плейофи в Европа

"Левски", "Лудогорец" и "Арда" загубиха първите си мачове от директните плейофи за влизане в основната фаза на европейските турнири, в които участват. По-болезнено бе поражението за "сините", които отстъпиха с 0:2 от АЗ "Алкмаар" пред препълнените трибуни на Националния стадион "Васил Левски" в първи мач за влизане в Лигата на конференцията.

Феновете дадоха импулс на тима на "Левски", който до голяма степен спази тактическата дисциплина до почивката и не позволи опасни положения пред вратата на Светослав Вуцов. Убийствената ефективност в атака на нидерландския тим обаче си пролича в 56-ата мин., когато Ибрахим Садик бе изпуснат от Майкон и откри за гостите, засичайки центриране на Исак Стейнер Йенсен.

Играчите на "Левски" не се стъписаха и опитаха да изравнят. Националът Радослав Кирилов дори бе на косъм от това в 59-ата мин., но отблизо би във вратаря на АЗ "Алкмаар" Роме-Джейдън Овусу-Одуро. Гостите обаче успяха само за 6 минути да решат мача, а до голяма степен и крайния изход на плейофа. В 62-ата мин. Йенсен елиминира Кристиан Макун и пусна пас към Пеер Копмайнерс, чийто шут бе избит от Вуцов, но вратарят на "Левски" след това бе безпомощен при добавката на Трой Парът.

"Левски" имаше още шансове, но така и не стигна до гол - в 76-ата мин. Борислав Рупанов не успя да се възползва от това, че Овусу-Одуро остави празна вратата си. В 80-ата мин. пък Евертон Бала изпълни пряк свободен удар, но вратарят на гостите спаси, а топката се отби в напречната греда.

Реваншът в Нидерландия е след седмица - на 28 август.

ИСТОРИЧЕСКА ЗАГУБА ЗА "ЛУДОГОРЕЦ"

Също идния четвъртък "Лудогорец" ще трябва да заличава пасив от един гол срещу "Шкендия", след като отстъпи с 1:2 в Скопие в първи плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа. Това бе първа загуба изобщо на български отбор от северномакедонски в европейските клубни турнири, но разградчани все пак запазиха прилични шансове за реванша.

Мачът на ст. "Тоше Проевски" започва много добре за българския шампион, който откри в 17-ата мин. чрез Дерой Дуарте. През първия половин час "Лудогорец" доминираше, но след това необяснимо изпусна инициативата и допусна да бъде пробит с контраатаки. Отборът на "Шкендия" се възползва от това и обърна резултата - в 35-ата мин. Лиридон Латифи изравни, а в 60-ата капитанът Бесарт Ибрахими вкара за 2:1, след като се извъртя и заби топката във вратата на Серджио Падт.

"Лудогорец" изравни, но вратарят на "Шкендия" Бабукар Гайе (бивш футболист на "Локомотив 1929", Сф) спаси два удара на Бърнард Текпетей и по един на Станислав Иванов и Филип Калоч.

Дори и да бъде елиминиран от "Шкендия", "Лудогорец" няма да отпадне от Европа, а ще продължи по право директно в основната фаза на Лига на конференцията.

ВРАТАРЯТ НА "АРДА" СГРЕШИ, НО ПОСЛЕ СЕ РЕВАНШИРА

"Арда" също отстъпи минимално - с 0:1, при гостуването си срещу "Ракув" (Ченстохова) в плейоф за Лигата на конференцията. За този резултат обаче тимът от Кърджали трябва да е благодарен най-вече на вратаря си Анатолий Господинов. Той спаси на няколко пъти опасни удари - на Марко Булат, Томаш Пиенко и Иви Лопес.

Господинов, който има опит в Полша с престоя си в "Хробри" (Глогов) през сезон 2017/18, не успя да се намеси само два пъти. В 28-ата мин. той сбърка при изнасяне на топката и позволи на Томаш Пиенко да отнеме топката от Феликс Ебоа Ебоа и да открие резултата. В 52-ата мин. Ламин Диаби-Фадига също вкара, но попадението беше отменено заради засада.

Най-големият шанс за "Арда" бе в 66-ата мин., когато след удар на Лъчезар Котев топката се отби в десния страничен стълб. Реваншът в Кърджали също е на 28 август.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес запази оптимизма си, въпреки загубата. "Първо трябва да отбележим, че се изправихме срещу много добър отбор, който има голям потенциал. Генерално беше равностоен мач. До почивката ни липсваше по-дългото владеене на топката, често я губехме, което ни пречеше. В защита стояхме добре групирани, като допуснахме само едно положение. През второто полувреме нещата се движеха по същия начин, с единствената разлика, че получихме лесно двете попадения. Това, което ни попречи да се представим по-добре, е пропускът, след като ни поведоха (б.ред. - на Радослав Кирилов). Истината е, че ми хареса отговорът на нашия отбор. Въпреки двата гола, до последно опитвахме да променим нещата в мача. Имахме доста ситуации и трябваше да се възползваме. Очаква ни втори мач, отиваме там с позитивно мислене. "Левски" е способен на абсолютно всичко. Трябва да сме с позитивна нагласа за реванша. Това, което мога да обещая, е, че ще видите отбор, който е гладен и е жив в борбата. Отиваме там, за да оставим сърцата си на терена и да покажем, че вярваме. Изключително благодарен съм за това, което създадоха нашите привърженици и съжалявам, че не ги зарадвахме с добър резултат", заяви испанецът.

Португалският наставник на "Лудогорец" Руи Мота бе доста по-разочарован от резултата на тима си: "Започнахме добре мача, контролихме нещата, вкарахме гол. След това започнахме да губим единоборства, загубихме контрола над мача. Допуснахме твърде много контраатаки. През второто полувреме отново ни хванаха на контраатака. Помолих футболистите през втората част да играем по-просто. Когато владеехме топката, ни хващаха на контраатака. Трябваше да внимаваме да не губим топката толкова лесно, защото иначе трябваше да се връщаме и да ги гоним. Теренът не е извинение за нас, трябваше да се адаптираме. В реванша трябва да се справим много по-добре от тази вечер, защото тази вечер не играхме добре."

Александър Тунчев ("Арда") пък коментира мача на отбора си така: "Очаквах повече натиск. Оставиха ни да играем, успокоихме се и започнахме да допускаме неточности. Една от тях донесе гол в нашата врата. Двете ни крила не бяха толкова активни. Не задържахме топката дълготрайно. Трябваше да имаме повече търпение. Не успяхме да намерим наш футболист зад гърба на отбраната. През второто полувреме имахме един-два удара. Шиняшики имаше възможност, трябваше да го изиграем по-добре. Да, "Ракув" е фаворит, но все още имаме шансове, надявам се да се възползваме от тях."