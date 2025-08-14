"Левски" и "Арда" маршируват към Лигата на конференцията

"Левски" и "Арда" направиха нови уверени крачки към груповата фаза на третия по сила континентален клубен турнир по футбол - Лигата на конференцията. И двата български отбора се класираха за плейофите след убедителни победи тази вечер.

В реванша от III квалификационен кръг "сините" от София сразиха азербайджанския "Сабах" с 2:0 като гости и се класираха напред с общ резултат 3:0 след минималната домакинска победа преди седмица.

Головете на ст. "Банк Республика Арена" в столицата Баку отбелязаха Радослав Кирилов в 40-ата мин. след заучено изпълнение на статично положение и резервата Мазир Сула в 87-ата след брилянтна контраатака. Българският отбор като цяло беше по-организираният и не позволи на домакините да създадат особено чисти положения пред Светослав Вуцов, отразил рутинно всичко по-опасно пред себе си.

Последното и най-трудно препятствие пред "Левски" по пътя към Лигата на конференцията обаче тепърва предстои. В решаващия плейофен кръг столичани ще се изправят срещу АЗ "Алкмар". Нидерландският тим спечели първия мач срещу "Вадуц" с 3:0, а тази вечер победи и с 1:0 като гост в столицата на Лихтенщайн.

"Сините" ще бъдат домакини в първия мач на 21 август и ще гостуват в ответната среща на 28 август.

Час и половина по-късно "Арда" също подпечата мястото си в плейофния IV предварителен кръг. Кърджалийци също постигнаха общ резултат от 3:0 срещу "Кауно Жалгирис", след като победиха литовците с 2:0 в реванша у дома.

Димитър Велковски в 8-ата и Светослав Ковачев в 12-ата мин. бяха точни за историческия успех с красиви попадения от далечна дистанция. Гостите пък довършиха срещата с 9 души на терена след два червени картона, показани през първото полувреме.

Съперник на "Арда" в решаващия сблъсък ще бъде полският "Ракув", който надделя над израелския "Макаби" (Хайфа) с 2:0 като гост и заличи пасива си от 0:1 след домакинството си преди седмица. Кърджалийци ще гостуват в първата среща на 21 август и ще посрещнат съперника в реванша на 28 август.

РЕАКЦИИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес очаквано остана доволен от представянето на своите възпитаници. Минути след последния съдийски сигнал испанецът сподели в ТВ интервю:

"Изиграхме мача по умен начин, много интелигентно. Отборът разбра какво се изисква в този мач. Ключово за мен беше да не пазим резултата. Основното беше да играем, за да спечелим. Считам, че играчите го показаха от първата минута. Горд и много доволен съм от всички тях. Искам да благодаря на всички фенове, които бяха с нас, както и на всички, които дойдоха да ни подкрепят на стадиона. Винаги има какво да поправяме, да коригираме. Отборът стоеше много добре. Стояхме на терена организирани. В крайна сметка съм благословен с това нещо - да се изтощавам до краен предел. Изключително позитивно е това нещо за отбора, за целия клуб. Трябва да продължим по същия начин и отговорно към процесите във възстановяване. Всичко започва в начина на мислене и как се влагат в процеса."

Изп. директор Даниел Боримиров също бе въодушевен от отстраняването на "Сабах". Той дори разкри, че в плейофа "сините" няма да домакинстват на собствения си стадион:

"Перфектно изигран мач. Благодаря на феновете, които дойдоха да ни подкрепят, а също и на тези, които бяха на "Герена". Надявам се да продължим да ги радваме. Следващият съперник не е лесен, но ще се опитаме да го отстраним. Мисля, че това е десетият мач, който изиграхме до момента за месец. Футболистите доставят радост, феновете жадуват за тези мачове и се надявам да продължаваме да ги радваме. Целта ни е да надграждаме и вървим по този път, знаете, че не ни е лесно, особено финансово. Когато имаме по-голяма възможност, ще надградим сериозно. Сега ще използваме правилно приходите и се надяваме да се радваме за нашите фенове. Мачът с АЗ "Алкмар" ще се играе на националния стадион "Васил Левски".

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев говори пред телевизия "Диема спорт 3" под аплодисментите на феновете, които скандираха името му:

"Страхотно е, невероятно и продължаваме да мечтаем. В плейофния кръг сме, а това, което направихме досега, е нещо специално за "Арда" и за града. Не беше никак лесно. В кариерата си не само като треньор, но и като футболист, не съм се изправял срещу отбор, който да играе толкова провокативно. Поздравявам момчетата, че успяха да си сдържат нервите и да не получат червен картон. Да стигнем до тази фаза за нас това е сбъдната мечта. Който и да е следващият ни съперник, ще се постараем да изиграем на ниво и двата мача. Головете тази вечер бяха страхотни, слагам ги под един знаменател."