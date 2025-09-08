"Ботев" (Пд) внезапно се раздели с капитана Ивелин Попов

"Ботев" (Пд) изненадващо обяви раздялата си с капитана Ивелин Попов. Причината за разтрогването не бе обявено, като уточнението бе, че яснота ще бъде внесена в следващите дни. Знае се само, че това е станало след няколко срещу между 37-годишния бивш капитан на националния отбор и ръководството на пловдивския клуб. От тона на официалното съобщение обаче става ясно, че от "Ботев" са имали желание да задържат Попов.

"Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор - той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство. "Ботев" (Пловдив) ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на "жълто-черното" семейство", обявиха от клуба.

Ивелин Попов подписа с "Ботев" (Пд) на 15 август 2023 г., след като също толкова изненадващо напусна "Левски". За около две години и един месец той записа 65 мача и 14 гола за пловдивчани във всички турнири и имаше принос за спечелването на Купата на България през май 2024 г.

От началото на сезона той бе твърд титуляр и записа 5 мача за "Ботев", след като се съгласи да остане в клуба при новото ръководство. Дори имаше вариант след края на сезон 2025/26 Попов да получи директорски пост в клуба.

Все още няма яснота дали раздялата с "Ботев" ще означава и край на кариерата на халфа.