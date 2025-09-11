Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БФС нареди и треньора на "Арда" сред кандидатите за национален селекционер

Техническият директор на централата лично призна, че Александър Тунчев е в списъка

Днес, 07:10
Постигнатото от Александър Тунчев по време на втория му престой като треньор на "Арда" е впечатлило БФС дотолкова, че 44-годишният специалист е сред кандидатите за селекционер на националния отбор.
БГНЕС
Постигнатото от Александър Тунчев по време на втория му престой като треньор на "Арда" е впечатлило БФС дотолкова, че 44-годишният специалист е сред кандидатите за селекционер на националния отбор.

Българският футболен съюз (БФС) разглежда треньора на "Арда" Александър Тунчев като потенциален нов селекционер на мъжкия национален отбор. Постът е свободен, след като във вторник Илиан Илиев се оттегли.

"Разглеждаме много варианти. Още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант", коментира пред БГНЕС техническият директор на БФС Кирил Котев. Той не се ангажира със срок за обявяване на новия селекционер: "Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица."

Попадането на Тунчев (44 г.) в краткия списък от кандидати за нов селекционер е донякъде изненадващо, тъй като до момента името му не се споменаваше като вариант. Но пък вниманието към него е съвсем логично - Тунчев има много силен втори период като треньор на "Арда". След завръщането си на поста през юни 2024 г. той успя да класира отбора на четвърто място в Първа лига и да спечели плейофа срещу ЦСКА за квота за участие в Лигата на конференцията.

А в самия турнир "Арда" написа най-големия си успех в Европа до момента - елиминира финландския ХИК и литовския "Кауно Жалгирис", а после отпадна в плейофите от полския "Ракув". Самият Тунчев все още не е коментирал изказването на Кирил Котев.

До момента се знае, че фаворит за поста е Димитър Димитров, който вече води държавния тим между септември 1998 и декември 1999 г. Вчера той заяви по въпроса, че с него официални разговори не са водени, а за неофициални не може да коментира.

Склонност да заеме поста национален селекционер изрази и треньорът на младежкия тим (до 21 г.) Александър Димитров.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Александър Тунчев, мъжки национален отбор, БФС

Още новини по темата

Селекционерът на младежите се поблазни за поста при мъжете
11 Септ. 2025

БФС търси от днес нов селекционер за националния отбор
09 Септ. 2025

Илиан Илиев ще се оттегли като национален селекционер
08 Септ. 2025

Националите пак загубиха с 0:3, но с много по-срамна игра
07 Септ. 2025

БФС поиска от националите агресия и картони в Тбилиси
06 Септ. 2025

Националите играха достойно срещу Испания, но това стигна за 0:3
04 Септ. 2025

Капитанът Кирил Десподов отпадна за мачовете с Испания и Грузия
04 Септ. 2025

Илиан Илиев: Това ще е най-големият мач в кариерата ми
03 Септ. 2025

УЕФА внезапно смени съдията на мача ни с Испания
02 Септ. 2025

От БФС признаха три съдийски грешки от началото на сезона
02 Септ. 2025

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания
01 Септ. 2025

Тактиката ни срещу Испания ще е да бягаме повече
31 Авг. 2025

Испания идва в София с Ямал и още шестима от "Барселона"
29 Авг. 2025

БФС наказа ЦСКА за отношението срещу "ЦСКА 1948"
26 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар