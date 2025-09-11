БФС нареди и треньора на "Арда" сред кандидатите за национален селекционер

БГНЕС Постигнатото от Александър Тунчев по време на втория му престой като треньор на "Арда" е впечатлило БФС дотолкова, че 44-годишният специалист е сред кандидатите за селекционер на националния отбор.

Българският футболен съюз (БФС) разглежда треньора на "Арда" Александър Тунчев като потенциален нов селекционер на мъжкия национален отбор. Постът е свободен, след като във вторник Илиан Илиев се оттегли.

"Разглеждаме много варианти. Още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант", коментира пред БГНЕС техническият директор на БФС Кирил Котев. Той не се ангажира със срок за обявяване на новия селекционер: "Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица."

Попадането на Тунчев (44 г.) в краткия списък от кандидати за нов селекционер е донякъде изненадващо, тъй като до момента името му не се споменаваше като вариант. Но пък вниманието към него е съвсем логично - Тунчев има много силен втори период като треньор на "Арда". След завръщането си на поста през юни 2024 г. той успя да класира отбора на четвърто място в Първа лига и да спечели плейофа срещу ЦСКА за квота за участие в Лигата на конференцията.

А в самия турнир "Арда" написа най-големия си успех в Европа до момента - елиминира финландския ХИК и литовския "Кауно Жалгирис", а после отпадна в плейофите от полския "Ракув". Самият Тунчев все още не е коментирал изказването на Кирил Котев.

До момента се знае, че фаворит за поста е Димитър Димитров, който вече води държавния тим между септември 1998 и декември 1999 г. Вчера той заяви по въпроса, че с него официални разговори не са водени, а за неофициални не може да коментира.

Склонност да заеме поста национален селекционер изрази и треньорът на младежкия тим (до 21 г.) Александър Димитров.