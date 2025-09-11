Селекционерът на младежите се поблазни за поста при мъжете

Селекционерът на младежкия национален отбор Александър Димитров, не само не изключи възможността да поеме мъжкия тим, но и обясни, че това би бил доста логичен ход. Той стори това при завръщането на младежите от Баку, където записаха неуспешен резултат - 1:1 срещу Азербайджан, във втория си мач от квалификациите за Евро 2027.

"За пореден път моето име се свързва с поста на национален селекционер. Не е нелогично. Има много примери в тази посока, като вземем предвид Полша, Северна Македония, Испания, а и Азербайджан. Луис де ла Фуенте извървя целия път от юношите. Сега се вижда неговият труд (..) До момента с мен не са водени конкретни разговори (...) За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер. Говорим, разбира се, хипотетично, защото никой не е разговарял с мен. Смятам, че за всеки е чест и отговорност и всеки един иска да бъде треньор на националния отбор. Както знам, че и 90% от треньорите с "Про" лиценз искат да са на моето място, което е нормално. Така трябва да е. Всеки един трябва да има амбиции", коментира Димитров.

Той не за пръв път е свързван с мъжкия национален отбор. През декември 2020 г. тогавашният вицепрезидент на БФС Емил Костадинов заяви, че именно Александър Димитров е най-подходящият човек, който да замени Георги Дерменджиев. Тогавашният кандидат за президент на футболния съюз Христо Порточанов обаче намекна, че Димитров е лансиран от ГЕРБ. И действително - има доста знаци, които навеждат на мисълта, че младежкият селекционер е симпатичен точно на тази партия и нейния лидер. Един от първите отбори в треньорската кариера на Александър Димитров бе "Витоша" (Бистрица), когато този клуб бе любим на Бойко Борисов. След това води "Берое" и "Локомотив" (Горна Оряховица), когато (случайно или не) кметове на тези градове бяха именно кадри на ГЕРБ. И на двете места не постигна нищо. Като часове преди да напусне треньорския пост в "Берое" през октомври 2016 г. след 3-месечния си неуспешен престой там, Димитров бе обграден на стадиона от недоволни фенове, които не само го подканяха да си тръгне незабавно, но дори и иронично му подмятаха да се оплаче на Бойко Борисов. В крайна сметка през януари 2021 г. беше предпочетен Ясен Петров за селекционер на мъжкия национален отбор.

Трябва да се признае самочувствието на Димитров да се счита сега за един от кандидатите за поста, овакантен от Илиан Илиев във вторник.

Но дали има покритие?

Селекционерът на младежите твърди, че това е логичен ход - да мине на горното ниво. По принцип е така, но обикновено се предприема при постигнати добри резултати (както в посочените от самия треньор примери). А Димитров няма такива резултати. От заемането на поста през декември 2018 г. той не е успял нито веднъж да осъществи голямата си цел - да класира отбора до 21 г. на европейско първенство. На сметката си има три неуспешни квалификационни кампании - за шампионатите през 2021, 2023 и 2025. И сегашната - за Евро 2027, не тръгна добре с това равенство срещу Азербайджан. След този мач България е на трето място в групата с 4 т., на 2 т. след Португалия и Чехия.

Димитров като цяло няма забележими успехи. Класира България на европейско първенство за юноши (до 19 г.) през 2014 г. в Унгария, където тимът ни остана последен в групата след загуби от Германия, Сърбия и Украйна (обща голова разлика 0:5). Води и юношите до 17 г. на Евро 2015, но не след успешни квалификации, а заради факта, че България бе домакин на турнира. Резултатите също не бяха забележителни - равенство 1:1 с Австрия и загуби от Хърватия и Испания (общ баланс 2:5). Съответно - последно място в групата.

Затова, ако говорим за логика, най-добре е Димитров да се опита да осъществи сега конкретната цел, която гони от близо 8 години - класиране на европейско първенство за младежи.

А от БФС е добре да излязат с публична позиция, в която да обяснят процедурата за избор на нов селекционер - конкурс, обсъждане на Изпълком или пък частни разговори и субективен избор на президента на централата Георги Иванов.