БФС търси от днес нов селекционер за националния отбор

Илиан Илиев вече не е селекционер на националния отбор по футбол. Това бе потвърдено на сайта на БФС. От съобщението става ясно, че разговорът между Илиев и ръководството на футболния съюз, в който се е стигнало до решението за напускане, е проведен по инициатива на треньора, т.е. той е подал оставка.

"БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост", заявиха още от БФС.

Илиев беше назначен на 1 ноември 2023 г. и води тима в 18 мача. В тях той записа 3 победи, 9 равенства и 6 загуби. Стартът му бе обнадеждаващ - 9 поредни мача без загуба. Но имаше и неприятни резултати, в които отборът се срина - 0:5 от Северна Ирландия, 0:4 от Гърция. За напускането на Илиев обаче натежаха загубите с по 0:3 от Испания и Грузия на старта на квалификациите за Мондиал 2026, особено тази в Тбилиси.

От БФС обявиха, че в следващите дни ще обявят кой ще е следващият национален селекционер. Фаворит за поста е Димитър Димитров-Херо, но се обсъжда и кандидатурата на треньора на младежкия национален тим (до 21 г.) Александър Димитров.