Късна победа доближи "Левски" до плейоф в Лигата на конференцията

"Левски" спечели инфарктна победа с 1:0 като домакин срещу азербайджанския "Сабах" в първи мач от III квалификационен кръг на Лигата на конференцията. Попадението вкара младият Борислав Рупанов чак в 9-ата минута на добавеното време. Това бе първи гол за "сините" в редовното време в петте мача в Европа до момента този сезон. От друга страна отборът не е допуснал нито един гол в 90-те минути на тези срещи.

Почти през целия двубой на ст. "Георги Аспарухов" домакините бяха по-добрият отбор, но успяха да го докажат нагледно чак в края. Рупанов вкара красиво след изпълнение на ъглов удар от новото попълнение Мазир Сула.

Преди това две удобни положения изпусна националът Марин Петков. В 12-ата мин. негов опасен шут от пряк свободен удар бе избит от вратаря на "Сабах" Стас Покатилов. В 49-ата мин. Петков се оказа на много удобна позиция, но не улучи вратата. В 54-ата мин. французинът Карл Фабиен пусна пас към Гашпер Търдин, който вкара попадение, но то бе отменено заради засада на словенеца.

Увлечени в търсенето на решаващ гол играчите на "Левски" за малко не допуснаха на свой ред гол, но отново имаха безгрешен вратар в лицето на Светослав Вуцов. Личеше си обаче добрата подготовка на съперника, благодарение на работата на треньора им Валдас Дамбраускас, водил "Лудогорец" от януари до октомври 2021 г.

Днешната победа вля допълнително самочувствие на играчите на "сините" и увеличи шансовете на българския тим да продължи напред. Реваншът в Азербайджан е на 14 август от 19:00 ч. наше време. Ако "Левски" се класира за плейофа за място в основната фаза на Лигата на конференцията, ще има за съперник победителя от двойката АЗ "Алкмаар" (Нид) / "Вадуц" (Лихт). Това почти сигурно ще е нидерландският тим, който спечели с 3:0 като домакин в първия мач.

ОТЗИВИ

Радостният гомайстор Борислав Рупанов каза след победата: "Това е сбъдната мечта за мен и съм много щастлив, че помогнах на отбора. Във всеки мач целта ми е да влизам и да давам максимума от себе си. Тази публика е невероятна и съм горд, че играя пред нея."

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес бе доволен, но опита да запази спокойствие: "Много съм доволен и съм горд с нашите играчи. Свършиха отлична работа. Благодаря и на публиката, защото подкрепата беше невероятна от първата до последната минута. Предадоха ни тяхната позитивна енергия. Стояхме много добре и заслужавахме да победим с по-голям резултат - 2:0 или може би 3:1. Гордост е да бъда в този клуб и да бъда треньор на тези играчи. Днес бих отличил зрелостта на отбора и влагането. В началото на срещата изпитвахме някои затруднения, но играчите се съвзеха. Всичко това се постига само тогава, когато отборът има зрялост и отношение на терена. Винаги има детайли за подобрение, но имаше изключително присъствие на отбора. Играчите вземаха точни решения, търсеха свободно пространство и точния човек. Имаха и изключителна енергия до края. Ако мислим, че сме фаворити, това може да ни изиграе лоша шега. За мен е важно да бъдем здраво стъпили на земята. Чака ни много труден мач в Азербайджан и ще започнем да мислим за него от понеделник".

Наставникът на "Сабах" Валдас Дамбраускас коментира: "Честито на "Левски" за победата. Мачът беше доста тактически. Очаквахме това нещо от "Левски". Дойдохме с план и моите играчи го изпълниха. "Левски" е топ отбор. През първото полувреме имахме контрол в нашата половина. Не допуснахме много изненади. Като цяло беше равностоен мач. Атмосферата на стадиона беше страхотна и това помогна на "Левски" да играе по-уверено до края на мача и да вкара. Имахме добри възвожности през второто полувреме, но се надявам се, че в Баку ще се получи подобен мач, за да може да се реваншираме. Ще се учим от грешките, които направихме. "Левски" е голям отбор и е фаворит в следващия мач, но ще се опитаме да спечелим."

"АРДА" СПЕЧЕЛИ В ЛИТВА СЛЕД ЦЯЛ МАЧ С ЧОВЕК ПОВЕЧЕ

"Арда" спечели с 1:0 гостуването си в Литва срещу "Кауно Жалгирис" също в първи мач от III пресявка на Лигата на конференцията. Така клубът от Кърджали продължи отличното си представяне, което всъщност е най-доброто в евротурнирите в цялата му история. Това бе и първи успех на "Арда" в Европа в редовното време, след като преди седмица тимът отстрани ХИК след дузпи.

Един от решаващите моменти в мача в Каунас се случи още във 2-ата мин., когато халфът на домакините Дамян Павлович получи директен червен картон за много грубо влизане срещу Георги Николов. Първоначално главният рефер Жереми Мюлер показа жълт картон на сърбина, но след консултация с VAR го изгони.

По-нататък литовците продължиха с грубата и агресивна игра, но Мюлер не се престраши да изгони друг играч. Числовото предимство си оказа влияние и "Арда" поведе в резултата в 53-ата мин. Антонио Вутов се възползва от центриране на Светослав Ковачев, което не бе избито добре от играч на "Кауно Жалгирис" и бе точен - 1:0.

След това играчите на "Арда" решиха да пазят този аванс и заиграха по-дефанзивно, но не допуснаха опасни положения пред вратата на Анатолий Господинов и удържаха победата.

Реваншът в Кърджали е идния четвъртък (14 август) от 20:30 ч. При евентуален успех "Арда" ще срещне победителя от двойката "Ракув" (Пол) / "Макаби" (Хайфа, Изр) в директен сблъсък за място в основната фаза на турнира. Израелският тим спечели с 1:0 първия мач между двата тима, който се игра в Полша.

ОТЗИВИ

След победата треньорът на "Арда" Александър Тунчев не бе напълно доволен, въпреки победата: "Важна е победата, но съм със смесени чувства с оглед развоя на мача. Можехме да вземем по-добър резултат. Този червен картон сякаш ни стъписа и футболистите помислиха, че мачът е свършил. След червения картон инструкциите бяха да движим топката по-бързо, да се стремим да разкъсаме "Жалгирис", но не го правехме достатъчно добре. Може би този червен картон успокои футболистите и те помислиха, че съперникът ще се бие сам. Опитните играчи внасят самочувствие, но могат още повече. Футболистите на "Жалгирис" ни провокираха и се радвам, че устояхме. Шансовете остават 50:50. Видях доста стойностен състав на "Жалгирис". Разполагат с доста добри и бързи играчи по крилата. Точно с това трябва да бъдем внимателни."