Поне четирима от ГЕРБ издигат Илияна Йотова за президент

Доста лица на ГЕРБ участват в инициативния комитет за издигане за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, стана ясно при представянето на комитета днес. Най-много изпъкват настоящият евродепутат Емил Радев и бившият министър на културата и председател на парламента Вежди Рашидов. Силно застъпена е и местната власт - кметът на Царево Марин Киров, на Ивайловград Диана Овчарова; членува кметът на Малко Търново Иван Янчев, който на последните избори се кандидатира формално като независим, но бе подкрепен от ГЕРБ, а два пъти преди това бе избиран от листата на Бойко Борисов; вътре е и кметът на община Тутракан Димитър Стефанов, който също бе подкрепен като независим от ГЕРБ, а по-рано се кандидатираше директно от партията на Борисов.

Комитетът се води от четирима съпредседатели: полярният изследовател Христо Пимпирев, депутатката от "Прогресивна България" Емине Гюлестан, председателят на БСП Крум Зарков и лекарят Емил Стоименов.

Румен Радев се появи до Йотова и през цялото събитие седеше до нея. Присъства и вицепремиерът Иво Христов. В комитета влязоха лидерът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, заместникът му Владимир Николов и други депутати.

Вежди Рашидов, чиято оставка от парламента беше приета през лятото на 2023 г. (скандалното му изказване от място при включени микрофони), похвали Йотова, че е "кандидат с доказана биография". "България страда от една тежка болест - правим политици от хора, които излизат по протести, от улиците, без CV и без биография. Съдбата на българския народ не може да се управлява от човек, който през живота си не се е реализирал", каза още Рашидов на форума. И допълни, че решението му не е съгласувано с Бойко Борисов, тъй като като част от гражданската квота имал свободата на мажоритарния избор. Думата взе и Илиана Раева, която се похвали, че познава Йотова от над 30 години. Това изтъкна и бившият президент на България Георги Първанов и учредител на партията АБВ, който също е в инициативния комитет.

БСП е изключително широко представена. Освен лидера Зарков, се виждат имената на Атанас Мерджанов, Иван Таков, Сергей Станишев, Румен Овчаров, Красимир Премянов, Михаил Миков, евродепутатите Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, ексдепутатите Нона Йотова и Мартин Захариев, кметовете на Правец Румен Гунински и на Русе Пенчо Милков (почти всички кметове от БСП са членове на комитета, както и няколко от местни формации - бел.ред.). Към тази група може да се добави и лидерът на ЗНС "Александър Стамболийски" и ексдепутат от коалиция на БСП Спас Панчев.

В комитета е бившият министър на вътрешните работи от кабинета "Костов" Eмануил Йорданов. Сред бившите политици "квота" имат НДСВ и ДПС: Огнян Герджиков, Станимир Илчев и Филиз Хюсменова, както и бившата коалиция Патриотичен фронт в лицето на водача на ВМРО Красимир Каракачанов и ексдепутата Полина Карастоянова.

И ДРУГИ... "ЗВЕЗДИ"

Списъкът с членове на комитета съдържа 174 имена. Почти всички от тях са участвали и досега в подобни "агитки", още повече на леви политици.

Подкрепа за Йотова и Кирил Вълчев заявиха певицата Лили Иванова, космонавтът Георги Иванов, археологът проф. Николай Овчаров, волейболистът Теодор Салпаров със съпругата му Ралица Паскалева (актриса).

От медийните труженици "блестят" Валерия Велева, Георги Тошев, Кристина Патрашкова, Явор Дачков, Севда Шишманова, Тома Томов, Симеон Идакиев, Ирина Цонева. Вътре е политологът Антоний Тодоров, академиците Георги Марков, Иван Гранитски, няколко ректора - Георги Янков (Националната художествена академия), Димитър Димитров (УНСС), Евгени Станимиров (Икономически университет - Варна).

Малко след представянето на ИК Георги Тошев се разграничи от него с пост във “Фейсбук”:

Сред културните дейци - режисьорът Борис Панкин, скулпторът Валентин Старчев, актьорите Павел Попандов, Николай Сотиров, Веселин Плачков, съпругата му Мариана Попова, композиторите Митко Щерев и Хайгашот Агасян, музикантът Теодосий Спасов. Спортът допринася с Тити Папазов, Георги Иванов - Гонзо, Емил Костадинов, Емил Спасов. Като "общественик" е представен овцевъдът Симеон Караколев, станал известен с инициативата с пилона на Рожен, подкрепена от Румен Радев.

"НЕ СМЕНЯМ ОТБОРА!"

"Фактът, че ГЕРБ не издига свой кандидат в надпреварата, според мен е разумен ход в настоящата ситуация. Но това значи ли, че трябва да се отказваме от правото си на избор?! Наясно съм, че решението ми ще даде повод да се вихрят спекулации, но всички опити да бъда отписан от ГЕРБ и вписан в нечии други политически кръгове или сметки са напълно безпочвени! Не сменям отбора. Винаги съм бил отборен играч и такъв ще остана. Не са ми чужди опасенията на много от членовете и симпатизантите на ГЕРБ, че президентският вот може да бетонира цялата власт в ръцете на една политическа сила, но смятам, че Илияна Йотова е надраснала партийните противоборства", заяви Емил Радев в социалните мрежи.