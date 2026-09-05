ПБ ще увеличи тежестта на стажа в пенсионната формула

Планираме преглед на пенсионната формула, потвърди днес в Чирпан социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че към момента не може да даде конкретен размер, но информира, че се обмисля тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена. Може да не е в този бюджет, но в дългосрочен план в управленската програма на "Прогресивна България" това е записано, припомни министърът.

В момента една година стаж без превръщане носи 1,35% в пенсионната формула, като до 2021 г. беше 1,2, а преди това - около 1. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с този процент. При отложено пенсиониране тежестта е много по-висока. Хората, придобили право на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО), които продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната лична пенсия, получават за всяка година осигурителен стаж след тази дата 4%. Въпреки това не са много хората, които отлагат пенсионирането си, т.е. стимулът явно не успява да надхвърли всички пенсии, които междувременно получава човек, без това да му пречи да работи.

Увеличаването на тежестта на осигурителния стаж винаги се е препоръчвало от експертите за стимулиране на излизането от сивия сектор, активния трудов живот и пр. То действително е записано в управленската програма, но без ясни параметри. Другата заявка за пенсионната система е да се извадят несвързаните с осигурителен принос плащания от НОИ и да се прехвърлят към социалното подпомагане. Това изглежда е по-належаща задача за управлението на Румен Радев, защото има срок да се направи до края на следващата година.

Ефремова коментира още две известни новини за пенсиите – швейцарското правило остава инструментът за осъвременяване на пенсиите, а първата коледна добавка по новия ред ще е 50 евро и ще се отпусне на около 500 000 лица от уязвими групи, а не само на пенсионери.

По-рано днес социалният министър обяви пред Би Ти Ви, че в бюджет 2027 ще има увеличение на всички семейни помощи за деца. Тази година те дори не бяха закръглени с еврото, а останаха превалутирани до последната стотинка, въпреки че иначе имаше шокови увеличения на минималните осигурителни прагове и пореден скок на максималния осигурителен доход. След като при дебатите за бюджет 2026 последователно бяха отхвърляни предложения на опозицията да се повиши обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и на стимула, който една майка получава, когато се върне предсрочно на работа (сега 50%), сега тези промени ще бъдат заложени в следващия бюджет, стана ясно от интервюто на министъра.

За минималната заплата Ефремова смята, че реалистичното увеличение ще е между 40 и 50 евро. В указанията на финансовия министър Гълъб Донев за изготвянето на бюджет 2027 е записана минимална заплата от 660 евро, докато договорените със синдикати и работодатели индикатори дават 672,80 евро.