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Юнската средна пенсия се оказа най-ниската за годината

Днес, 10:25
Pixabay

През юни средната пенсия е стигнала изненадващо най-ниското си ниво за годината, показват справките на Националния осигурителен институт за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване. За юни днес институтът обяви среден месечен размер на пенсията на един пенсионер от 517,08 евро.

Проверка на "Сега" в данните от началото на годината показва, че това е намаление спрямо май, когато средната пенсия е била 519,09 евро. По принцип средната пенсия би следвало да расте, тъй като новоотпуснатите пенсии обикновено са по-високи от старите заради по-високия осигурителен доход. Сравнението със същия месец на миналата година потвърждава това – ръстът е с 42,34 евро (8,9%). Влияние при краткосрочните сравнения месец за месец обаче имат и други фактори. До изчисляването на новата пенсия например НОИ отпуска минимална пенсия, след което допълва реалния размер със задна дата. През юни имаше бум на кандидати за пенсиониране заради решението на "Прогресивна България" да премахне ковид добавката от 30 евро за пенсиите, отпуснати след 1 юли.

Засега, с изключение на априлските пенсии с великденската добавка, най-висока се оказва средната пенсия през януари – 519,15 евро. През февруари отново има незначително намаление – 518,09 евро, през март низходящата тенденция продължава – 517,36 евро, а през май има леко покачване до 519,09 евро. С великденските добавки, които тази година бяха по 50 и по 20 евро, априлската пенсия се откроява със среден размер от 549,51 евро.

Съвсем различна се очаква да бъде и средната пенсия за юли, тъй като при нея вече ще влезе в сила осъвременяването със 7,8% по швейцарското правило (отпадането на добавката ще се прояви в данните по-късно).

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