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Средната пенсия намаля през август

Днес, 09:59
Pexels

Средната пенсия намалява през август, показват нови данни на Националния осигурителен институт. За миналия месец размерът й е 557,60 евро, докато за юли беше 560,13 евро. От 1 юли в новоотпуснатите пенсии вече не се включва ковид добавка от около 30 евро. Преди тази дата имаше бум на пенсионери, които бързаха да подадат заявленията си, за да хванат добавката. Такива колебания не са прецедент – малко намаление имаше и през юни спрямо май.

В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 39,31 евро (7,6%). От 1 юли пенсиите бяха осъвременени със 7,8%.

Общата сума на приходите е 5,49 млрд. евро, като спрямо същия период на 2025 г. нараства с 476 млн. евро (9,5%). Разходите са 9,91 млрд. евро, което е увеличение с 857,7 млн. евро (9,5%) спрямо същия период на миналата година. Напоследък приходите изпреварват по темп на растеж разходите, но, както се вижда и от сумите, разходите все още са почти двойно по-големи. За осем месеца от бюджета през данъците ни са направени над 4,4 млрд. евро трансфери за покриване на недостига във фондовете на държавното обществено осигуряване.

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