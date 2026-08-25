Невероятно, но факт - пенсиите изпревариха реформите

БГНЕС До 2022 г. пенсионерите намаляваха, първо заради затягащите се условия на пенсиониране, а после и поради трагичния провал на властите в пандемията, в която смъртността ни беше на второ място в света. След 2022 г. благодарение на редица промени, най-вече при инвалидните пенсии и действителния стаж, пенсионерите се увеличават. 2025 г. не е отстъпление от тази тенденция.

Доколкото могат да минат за реформи, първите стъпки на "Прогресивна България" по всеобщо мнение тръгнаха от краката за главата. Ковид добавките са глупост, но далеч не най-голямата глупост при пенсиите, че да се започва от тях. Те обаче на този етап изчерпват това, което знаем за намеренията на управляващите към системата, която засяга всеки човек у нас. Нейните големи проблеми – хегемонията на ТЕЛК и инвалидните пенсии, скъсването на връзката между принос и права, големият брой хора с твърде ниски пенсии, несправедливият таван, нямат ясно решение.

Междувременно, системата изглежда на прага на динамични времена. 2026 вероятно ще е различна година за пенсиите, най-малкото защото има качествено нова политическа ситуация. Изненадващо различна обаче се оказва и 2025 г. Наскоро Националният осигурителен институт публикува годишника си "Пенсии", в който оповестява най-значителната по обем и детайли информация за движението и състоянието на пенсиите. Погледната малко по-назад във времето, тази информация дава не просто много любопитна картина на самите пенсионерски кохорти, а и на грешките, допуснати от управляващите на съответната ера. Какво показват данните за периода 2017 – 2025 г.?

Новите инвалидни пенсии спряха да се увеличават

След кратък застой покрай неуспешния опит за реформа в процентите за ТЕЛК от 2018 г., инвалидните пенсии в последните години са в неудържим подем. Напоследък НОИ отпуска повече инвалидни пенсии, отколкото обикновени пенсии за осигурителен стаж и възраст, които би следвало да са най-масовите в системата. В същото време редовите пенсии чинно намаляват всяка година поради затягането на условията за възраст и стаж. Преди десетина години инвалидните пенсии бяха далеч под трудовите – 51 245 новоотпуснати инвалидни и социални инвалидни към 74 273 за осигурителен стаж и възраст за 2017 г. През 2025 г. не просто разликата е стопена, а инвалидните водят с 987 пенсии – 68 946 инвалидни към 67 959 трудови.

На фона на тази лоша новина обаче има и добра. Увеличението на инвалидните пенсии за пръв път от много време насам спира и дори се забелязва намаление. Новоотпуснатите инвалидни пенсии за общо заболяване спадат от 62 904 през 2024 г. на 62 669 през 2025 г. Намаление има и при социалните инвалидни пенсии – от 6442 на 6277. Тази тенденция засега изглежда, че ще продължи и тази година – за първата половина на 2026 г. също има намаление при пенсиите за общо заболяване, и макар да има увеличение при социалните инвалидни пенсии, общо двата вида пак са по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Причините за това може да са много – през пандемията системата на ТЕЛК беше блокирана, след това попадна в огромно задръстване и може то донякъде да е изчистено, след което да следва нормализация. Но може и да става дума за естествен пик – от 2020 г. насам инвалидните пенсии за общо заболяване успяха да навъртят 55% ръст. Той все някъде трябваше да спре. В последните две години бяха направени и много промени в работата на комисиите – те се увеличиха, делата се разпределят служебно. Това не пречи почти всеки месец да има разкрита поне една схема за измами на други нива в системата, но може би има и някакво основание за надежда. При данните за прекратените пенсии например се вижда, че се увеличават тези, които се спират поради отпадане на групата инвалидност – от 5729 през 2024 г. на 8110 през 2025 г. Тъй или иначе, намалението в момента е твърде малко, за да се правят сериозни изводи.

Стажът спря да намалява

Още една аномалия спира своя възход през 2025 г. Въпреки непрекъснатото увеличение на условията за стаж и възраст, в последните години хората се пенсионираха с все по-малко стаж. Така през 2017 г. средният стаж при новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст беше 36,3 г. и въпреки че условията оттогава насам се увеличиха с година и 4 месеца и за двата пола, то реалният стаж на новите пенсионери успя да намалее за това време от 36,3 на 34,5 години. През 2025 г. тази тенденция за пръв път от много години спира и стажът на новите пенсионери за осигурителен стаж и възраст се увеличава, макар и само с един месец, на 34,6 години.

По-малко хора се възползват от поправката "Пеевски"

В последните години разширяването на дефиницията за действителен стаж, така че тя да успее да обхване повече наши изселници в Турция, доведе до непрекъснато увеличение на хората, които се пенсионират с недостатъчно стаж. Тук, разбира се, за увеличението допринася и по-сложната трудова история на хората със стаж от Прехода насам. Когато стажът не стига, пенсионирането е възможно при навършване на 67 г. и поне 15 г. действителен стаж, в който вече влизат и недействителни периоди като казармата например. През 2019 г. (първата, в която тази категория е отделена в статистиката) по тази линия са се пенсионирали 10 985 души. През 2024 г. се достигна пик от 13 304 нови пенсионери при тези условия. Миналата година за пръв път се наблюдава намаление на хората, които използват тази възможност – те са 13 073 души, но е рано за изводи, тъй като тази година пък има увеличение. Равносметката от последните години при всички случаи е три пъти повече пенсионери с непълен осигурителен стаж в сравнение с най-ниския им брой – 58 635 през 2009 г. През 2025 г. в тази група вече има 181 018 възрастни, или 12,2% от всички пенсионери с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Намаляват пенсионерите в работоспособна възраст

Още една любопитна статистика от годишника – броят на пенсионерите в работоспособна възраст. Те са удивителните 390 904 души през 2017 г., но до 2022 г. намаляха значително на 332 819, след което започна обратна тенденция на сериозно увеличение. Така през 2024 г. се стигна до пик от 350 197 души в работоспособна възраст, като това вероятно има връзка и с бума на инвалидните пенсии. През 2025 г. обаче се забелязва значително намаление – на 321 956 души.

Три пъти повече хора се пенсионират с 1 г. предсрочно

Много любопитна тенденция се наблюдава при предсрочното пенсиониране – до 1 г. преди навършването на възрастта, ако условието за стаж е изпълнено. В този случай човек получава доживот намалена пенсия. Това обаче явно не е достатъчно възпиращо обстоятелство, защото увеличението тук на избралите тази алтернатива е почти трикратно от 2017 г. насам – от 2612 души на 8725 през 2025 г., като няма промяна в тенденцията и увеличението спрямо 2024 г. е с 848 души. Ръстът продължава и тази година.

Двойно повече пенсионери чакат пенсия до 70 г.

На фона на общата ситуация е учудващо, че съвсем малък брой възрастни опират до социална пенсия за старост. Тя се отпуска при навършване на 70 г., стажът няма значение, но се вземат предвид доходите. През 2017 г. едва 3364 пенсионери получаваха такава пенсия. През 2025 г. броят им е вече 6661 души, като в последните години има особено бързо увеличение.

Главоломно се увеличават пенсионерите в бюджетния сектор

Като изключим дефицита на кадри в сфери като образованието и здравеопазването, много трудно може да се намери друго обяснение защо за няколко години пенсионерите, които продължават да работят в бюджетния сектор, са се удвоили. Непрекъснато се увеличават и общо хората, които получават и пенсия, и заплата. През 2017 г. те са били 176 408, като в бюджетния сектор пенсионерите са били 23 837 души – само по себе си внушително число. През 2025 г. обаче броят на работещите пенсионери вече е 231 210 души, а в бюджетния сектор достига забележителните 59 519 души (тук влиза и сектор "Сигурност").

Четири пъти повече се доплаща за минималните пенсии

Всеки път като стане дума за реформа, започва да се вее знамето на голямото доплащане за минималните пенсии. Това са хората, чийто действителен размер на пенсията е под минималната, поради което бюджетът доплаща разликата. И броят им, и сумата се увеличават значително в последните години. През 2017 г. 655 857 пенсионери са получавали минимална пенсия, като за целта са доплатени 35 285 566 лв. В края на 2025 г. с минимална пенсия вече са 802 449 души, а доплащането е 144 237 955 млн. лв., или четири пъти повече. За повечето пенсионери разликата е над 30 лв.

Таванът ощетява все повече пенсионери

Не е за вярване, но през 2022 г. пенсиите, ограничени от тавана, бяха намалели до едва 990 броя. Това беше годината, в която ПП-ДБ направи големи увеличения и рязко вдигна максималната пенсия от 2000 на 3400 лв. И това не е за вярване, но таванът си стои на същото ниво и сега, а междувременно пенсиите се увеличиха с 12% през 2023 г., с още 11% през 2024 г., с 8,6% през 2025 г. и със 7,8% тази година. Естествено, всяка година все повече пенсии се сблъскват с тавана, но това не трогва никого. Така в момента ощетените са 15 863 души, а само преди две години бяха 2080.