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За пръв път пенсиите ще бъдат платени още на 4 септември

Това произтича от новите правила те да не се бавят заради почивни дни

Днес, 08:51
Pixabay

Другата седмица Националният осигурителен институт за пръв път ще приложи новите правила за изплащане на пенсиите, които предвиждат те да не се бавят заради почивни дни. Така изплащането на пенсиите за следващия месец чрез пощенските станции ще започне на 4 септември (петък) и ще завърши на 18 септември (петък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 4 септември 2026 г.

Според правилата, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден. Преди промените, ако едната или и двете дати от месеца се падаха в неработен ден, изплащането на пенсиите започваше в началото и/или завършваше в края на следващия работен ден.

Обезщетенията за майчинство и отглеждане на дете ще се преведат на 3 септември, а обезщетенята за безработица – на 15-и.

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