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13 млн. евро ще се спестят от ковид добавката за новите пенсии

Осъвременяването на пенсиите вече е сигурно – мина и през надзора на НОИ

09 Юни 2026Обновена
Увеличението на пенсиите вече е сигурно - мина през надзора на НОИ.
БГНЕС
Увеличението на пенсиите вече е сигурно - мина през надзора на НОИ.

Увеличението на пенсиите със 7,8% вече е съвсем сигурно – днес го потвърди и надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Осъвременяването ще засегне пенсиите, отпуснати до 31 декември 2025 г. През надзора е минал и проектът на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Повишението е със 7,8%, което ще доведе до увеличението на този вид пенсия от 170,51 евро на 183,81 евро, считано от 1 юли 2026 г.

Необходимият финансов ресурс за осъвременяването на пенсиите до края на годината е 513,1 млн. евро. Увеличението на социалната пенсия за старост ще струва 9,8 млн. евро до края на годината. От отпадането на ковид добавката за новите пенсионери пък ще бъдат спестени около 13 млн. евро. "Но не говорим за спестявания, а за възстановяване на функцията, която има една осигурителна система. В нея отношенията не могат да включват допълнителни добавки, които са функция на социалната система. Ще предложим през следващата година пенсионната система да остане устойчива и предвидима и да се основава на принципа, на който е замислена, а именно: принос – права", коментира новият председател на надзорния съвет – социалният министър Наталия Ефремова.

Според т.нар. „швейцарско правило“ отпуснатите до тази дата пенсии се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, припомнят от НОИ.

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