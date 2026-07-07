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Има бум на нови пенсионери заради края на ковид добавката

Бюджетната комисия обсъжда бюджета за пенсии за тази година

07 Юли 2026Обновена

Има увеличение на заявленията за отпускане на пенсии заради отпадането на ковид добавката върху всяка пенсия, отпусната след 1 юли 2026 г. Това съобщи пред депутатите от бюджетната комисия управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова. В новоотпуснатите пенсии вече не се включват 30,68 евро, включени във формулата след пандемията.

Караиванова не даде данни колко повече са заявленията миналия месец, но увери, че НОИ има готовност да обработи заявленията в рамките на законовите срокове.

Бюджетната комисия започна обсъждането на първо четене на бюджетните закони за 2026 г. В момента се представят становищата по проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване.

Очаквано вдигането на осигуровките от 1 август е една от водещите теми заедно със повсеместно замразените плащания. "В момента таблицата с минималните осигурителни прагове е на практика определяне на минимални заплати по сектори и длъжности, затова и отказахме преди 10 г. да преговаряме", коментира Мария Минчева от Българската стопанска камара. Както "Сега" писа, скокът при някои длъжности е 70%, което може да доведе до ситуация, в която осигуровките се дължат върху по-висока сума от възнаграждението. Минчева каза, че новите нива не са консултирани с работодателите извън надзорния съвет на НОИ – доста странно решение за управляващите. Ася Гонева от КНСБ пък приветства увеличението като мощен инструмент срещу сивата икономика.

Като "голямата изненада на този бюджет" Ася Гонева определи излишъка във фонд "Безработица" – той ще е на плюс в края на годината с над 43,5 млн. евро. Това вероятно се дължи на рекордно ниската безработица, но също така подчертава още веднъж абсурда осигуровките да се вдигат, а минималното и максималното дневно обезщетение за безработица за поредна година да са замразени.

Добрин Иванов от АИКБ повтори искането на организацията да се премахне минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и всеки да получава според приноса си. КРИБ се обявиха срещу индексирането на високите заплати на държавните служители заради въвеждането на лични осигуровки за тях. Оттам посочиха, че ИТ-секторът е силно против да се вдигат разходите за труд по средата на годината с максималния осигурителен доход. Разходите ни за труд в този сектор вече са по-високи от тези в Румъния и са на 25% от разходите в Германия. Тези фирми не са ни гарантирани, коментира Боян Митракиев от КРИБ като представител на този бизнес.

Социалният министър Наталия Ефремова направи изненадващ извод от критиките на работодатели и синдикати. "Нито работодателите, нито синдикатите са на 100% доволни, което означава, че може би някакъв баланс сме постигнали", каза тя. Министърът намира и минималните прагове за нещо съвсем нормално. "За ръководители се покачва на 936 евро – не знам кой в реално време се осигурява на по-нисък ръст. За специалисти става 825 евро – мисля, че всеки, който е специалист, е достигнал такива нива. Не виждам никакъв проблем в това не чак толкова силно като стъпка покачване", заяви Ефремова, въпреки че ръстът всъщност е 70% - съвсем не слаба стъпка.

По повод бележките на работодатели и синдикати Весела Караиванова посочи, че получаващите минимална пенсия все повече ще се увеличава заради навлизането в пенсионна възраст на хора, активно участвали в миграционните процеси на последните години. Караиванова обяви, че формулата за пенсията е много прецизна и в нея не са заложени никакви грешки, но посочи, че има възможност да се обсъждат редица нейни елементи, включително и правилото сега да се признават начислени, но неплатени осигуровки.

Очаквайте подробности от заседанието

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Ключови думи:

пенсии, ковид добавки, бюджет на ДОО 2026

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