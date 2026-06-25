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Минималните осигуровки се вдигат за пръв път от 10 г.

От тях и от максималния осигурителен доход НОИ чака 130 млн. евро допълнително

25 Юни 2026
Наталия Ефремова
МТСП
Наталия Ефремова

Минималните осигурителни прагове ще се повишат над минималната заплата за пръв път от 10 години. От тях и от по-високия максимален осигурителен доход, който става 2300 от 1 юли, държавното обществено осигуряване чака 130 млн. евро допълнителни приходи в бюджета за пенсии и обезщетения. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова преди началото на заседанието на Надзорния съвет на НОИ. На него се обсъжда проектът за бюджет на ДОО за 2026 г.

Министърът обясни, че повишаването на минималните осигурителни прагове е обсъдено предварително с бизнеса. "Стъпката не е голяма. Тя е необходима и е справедлива най-вече за хората, които по този начин ще имат по-добри осигурителни права и ще получават по-високи обезщетения при болнични и майчинство или при пенсиониране", коментира тя. Положителен ефект от повишаването на минималните прагове за осигуряване ще е и прекратяването на досегашната практика работещи на ръководна длъжност или с висока квалификация да се осигуряват на значително по-ниски доходи от реално получаваните. „Това означава, че един ръководител няма да може да се осигурява на 620 евро, както се случва в момента. По този начин целим прекратяването или поне намаляването на практиката част от възнаграждението да се изплаща в плик“, каза министър Наталия Ефремова.

Очаквано, коментарите на работодатели и синдикати за бюджета бяха доста остри. Работодателите отхвърлят увеличението на минималните прагове, а синдикатите намират подхода за твърде общ. Не се изпълнява отново Кодексът за социално осигуряване. Определя се отношението между максимален осигурителен доход и максималната пенсия. Максималният осигурителен доход по закон трябва да е в размер на 4360 евро, ако не бъркам, каза Манолов. Тук се предлага нещо съвсем различно, отново, за пореден път. Средствата за издръжка на персонала са увеличени само с 2,8%, което заедно с обещанието, че във въвеждането на индивидуални осигурителни вноски няма да накърни доходите на държавните служители, значи, че разликата ще трябва да дойде от някъде другаде, коментира президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от БТА.

ПЕНСИИ

Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 543 евро, което е с 45 евро повече в сравнение с миналата година. Всичко за осъвременяването от 1 юли:

Кабинетът увеличи и пенсиите без трудов стаж
Социалната пенсия за старост става 183,81 евро от 1 юли, реши днес правителството. С това пенсионната система е окончателно готова за осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли.
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24 Юни 2026

 

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