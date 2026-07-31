От днес хиляди българи плащат по-високи осигуровки

Pexels От днес хиляди фирми и служители ще плащат по-високи осигуровки, но срещу това няма да получават по-високи обезщетения.

От днес осигурителната тежест се повишава за хиляди българи и техните работодатели. Минималният осигурителен доход настига минималната заплата. Повишава се и максималният осигурителен доход. За пръв път от 10 години има съществено увеличение на минималните осигурителни прагове, като при тях е и най-големият скок – със 70% за някои позиции. Наред с това поскъпват стажът за пенсия и здравните осигуровки на хората, които трябва да се осигуряват сами за здраве. Всичко това се случва при замразени обезщетения, а само от социално осигуряване бюджетът очаква 641,6 млн. евро повече за годината (тук влияние оказват не само увеличенията, но и естественият ръст на доходите).

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620,20 евро, като досега те се осигуряваха върху старата минимална заплата – 550,66 евро.

Максималният осигурителен доход се увеличава от 2111,64 евро на 2300 евро.

Държавни служители

Държавните служители и съдебната система започват да внасят лични осигуровки, като държавата продължава да осигурява изцяло за сметка на бюджета само сектор "Сигурност" – МО и МВР, и прилежащите им структури. Техните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване ще се делят в съотношение 80:20, като от 1 януари ще има ново увеличение на личния дял, за да се изравни съотношението 60:40, както е за всички останали. От днес до края на годината вноските са следните:

– за фонд „Общо заболяване и майчинство“ – 2,8% за сметка на осигурителя и 0,7% за сметка на осигуреното лице;

– за фонд „Безработица“ – 0,8% за сметка на осигурителя и 0,2% за сметка на осигуреното лице;

– за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 15,8% за сметка на осигурителя и 4% за сметка на осигуреното лице;

– за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 11,8% за сметка на осигурителя и 3% за сметка на осигуреното лице;

– за универсален фонд – 4% за сметка на осигурителя и 1% за сметка на осигуреното лице.

Здравната вноска също започва да се дели за тези категории в съотношение 80:20 между осигурител и осигурен. 30-ина монаси в манастира ни в Атон пък обратно – започват да се осигуряват за здраве от държавата.

Минимални осигурителни прагове

В последните 10 години почти бяхме забравили, че има минимални осигурителни прагове, защото те стояха почти изцяло на минималната заплата. До днес например само 16 позиции от 744 бяха по-високи от миналогодишната минимална заплата. Сега нещата рязко се променят.

До вчера най-високият минимален осигурителен праг беше 901,41 евро. От днес вече е 1532 евро, като и в двата случая е прагът, под който не могат да се осигуряват хората на ръководни длъжности в производството на кокс и рафинирани нефтени продукти. Увеличението тук е с близо 70%. Най-ниският минимален осигурителен праг за ръководители досега беше 550,66 евро, а от днес е 936 евро. Това също е увеличение от 70%.

При специалистите прагът става 826 евро, като в няколко случая има по-високи суми, сред които – много любопитно, е и сектор "Хотелиерство и ресторантьорство", известен с това, че е сред най-сивите у нас. Работещите в него специалисти ще се осигуряват минимум върху 836 евро, във въздушния транспорт прагът става 846 евро, в производството на рафинирани нефтени продукти – 1005 евро.

При следващата категория – техници и приложни специалисти, прагът се вдига на 771 евро за всички сектори. При помощен и административен персонал най-ниската база за осигуряване става 716 евро. За квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии най-ниската база за осигуряване става 661 евро. На толкова ще се осигуряват и машинните оператори и монтажници.

Три категории служители ще се осигуряват изцяло на минималната заплата, независимо от сектора – персонала, зает с услуга за населението, търговията и охраната; работещите в селското, горското, ловното и рибното стопанство; и професиите без специална квалификация.

Както се вижда от тези суми, много фирми извън София, а дори и някои звена на държавната администрация, ще имат проблем да достигнат тези прагове, защото е много вероятно реалните заплати да са по-ниски от праговете, въпреки че трябва да е обратното. Точни разчети за колко хора тук ще се повиши осигурителната тежест няма.

Здравни вноски

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се, ще плащат по-висока здравна вноска от 1 август. Сумата се увеличава от 22,03 на 24,81 евро на месец. Промяната важи за трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата. Сами внасят здравни осигуровки и младежите, които са завършили училище, но още не са постъпили в университета. Държавата осигурява учениците и студентите, но в лятото между двата образователни етапа те трябва да се осигуряват сами. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица.

Откупуване на стаж за пенсия

От днес стажът за пенсия също струва по-скъпо, тъй като е вързан с минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Досега един месец струваше 109,03 евро за месец, докато от 1 август вече е 122,80 евро на месец.