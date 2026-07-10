ПБ: Никой няма да избяга заради увеличените осигуровки – навън са по-високи

641,6 млн. евро повече ще прибере държавата тази година през по-високите осигуровки на работещите и бизнеса, а срещу това най-уязвимите групи ще бъдат със замразени социални плащания – не просто замразени, а превалутирани до последния цент. Тази дълбока несправедливост в бюджетните си проекти "Прогресивна България" брани с все по-нелепи и направо скандални опорки. Те взривиха първото четене на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. в пленарна зала днес.

Първо социалният министър Наталия Ефремова определи като "изключително скромна стъпка" увеличението с до 70% на минималните осигурителни прагове, през които държавата ще прибере 130 млн. евро повече от хората и бизнеса само за оставащите пет месеца до края на годината. Масово в последните дни валят тревоги от реалния сектор, че това ще доведе до фалит малките фирми и производители. Деница Сачева от ГЕРБ цитира сметки в пленарната зала, според които на човек осигуровките ще се повишат със суми от 6,70 евро за неквалифицираните до 51,85 евро за по-високите позиции месечно (15,73 евро повече ще плаща оператор на машини, 23,79 евро повече – техник, 43,56 евро повече – специалист, 51,85 евро повече - ръководител).

За едно предприятие с 50 души допълнителният разход ще е 14 000 евро годишно. За фирма със 100 души нараства на 29 000 евро, а за фирма с 200 души – на 57 000 евро. "Честните ще плащат повече, а нечестните няма да бъдат наказани", обобщи Сачева. Тя обвини управляващите в популизъм с мерки като забраната на банкетите и бездействие по истинските проблеми като измамите и сивата икономика. Действително дотук ПБ свива разходи главно от най-нуждаещите се с нищожна полза за бюджета, а за всичко останало се оправдава, че няма време.

Ефремова продължава да твърди и че са съгласували минималните прагове с бизнеса, макар че Българската стопанска камара опроверга отдавна това. Тя цяла седмица не дава поисканите от депутатите разчети как праговете ще се отразят на бизнеса и работещите, макар че и днес в пленарна зала Десислава Танева от ГЕРБ й припомни, че ги чака. Всеки път на този въпрос се издига контратезата, че от това осигурените само печелели, но се мълчи как ще се плащат по-високите разходи още от другия месец и дали няма да се стигне до намаляване на заплати.

Впечатление направи и изказването на новия депутат на управляващите Милен Трифонов. "Няма да изгоним хората – направихме справка как е в чужбина, и навсякъде или няма максимален осигурителен доход, или той е много по-висок," успокои той Мартин Димитров от ДБ, който предупреди, че тези увеличения са стрес за икономиката. За праговете каза, че "години наред не са барани".

Реплики предизвика и депутатката Даниела Георгиева. Подразнена от повсеместните критики, че се замразяват всички плащания за деца, Георгиева напомни на депутатите, че грижата за децата е конституционно задължение на родителите, а не на държавата. Управляващите по непонятни причини много си харесват това твърдение – няколко пъти го употреби в социалната комисия и министър Наталия Ефремова, която впрочем демонстрира рядко срещана липса на социална чувствителност за този пост.

"Излиза, че трябва да сме ви благодарни, че не махате детските", възмути се Венко Сабрутев от ПП. Това засегна Георгиева, но не дотам, че тя да се извини за думите си. Сред замразените плащания са тези на децата с най-тежки увреждания, чиито родители често са техен единствен асистент, и то неотменен заради недостъпната среда, липсата на адекватно приобщаващо образование и какво ли още не като несвършен ангажимент именно на държавата. Замразени от години напук на инфлацията са и парите, които уж се дават на всяко дете в първи-четвърти и осми клас именно за посрещане на разходите за учебната година. Замразени са плащанията за близнаци и всички останали семейни помощи за деца.

Управляващите многократно натъртват и че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст била социално плащане, защото бюджетът доплаща на хората, които въпреки пълния си стаж не могат да я достигнат. Така и не дадоха обаче отговор на въпросите, които Асен Василев повдига във всяка дискусия по този бюджет – защо въобще е допустимо човек да плаща цял живот коректно осигуровки в рамките на определеното от държавата и накрая приносът му да не стига за минимална пенсия; както и защо има минимална пенсия, която е под линията на бедност, след като и двете величини се определят като размер от правителството.

Друга любима опорка на управляващите, която те повтарят под път и над път, е: "Не замразяваме плащания, а ги запазваме". Това е абсолютен нонсенс не само по очевидните причини, а и защото социални плащания не се намаляват, така че запазването им не може да е новина. Депутати от опозицията определиха твърдението като цинично. То е особено скандално на фона на изказването на Румен Радев, че плащането на 360 млн. долара за "Боташ" "няма да натовари българските финанси".

В крайна сметка ПБ си гласува сама бюджета с подкрепата на деветима депутати на ДПС, които се пришиха към мнозинството и гласуват с тях със заявка да внасят конструктивни предложения между първо и второ четене. ГЕРБ, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане" гласуваха единодушно против.

Имате време за промени в законите, но само там, където ощетявате уязвимите, пенсионерите, младите семейства, коментира след гласуването Николай Денков от ПП по повод друго непрекъснато повтаряно оправдание от хората на Радев – че нямали време за реформи в този бюджет. Всъщност още в удължителния бе променена формулата за изчисление на пенсиите така, че за новите пенсионери от 1 юли в нея не се включва ковид добавката от 30 евро. С бюджета на ДОО сега пък се вдигат минималните осигурителни прагове – огромна промяна, неправена от 10 години. Така че време на реформи очевидно има, но само на гърба на добросъвестните граждани и фирми.