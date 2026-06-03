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Демерджиев: 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст

В отговора на вътрешния министър няма колко човека са с ТЕЛК и колко получават и пенсия, и заплати

Днес, 18:35
Иван Демерджиев
БГНЕС
Иван Демерджиев

Общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година, съобщи в писмен отговор министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на въпрос от народния представител от ПГ на „Да, България“ Мартин Димитров, публикуван на парламентарния сайт, цитиран от БТА.

Демерджиев уточнява, че 288 служители са навършили пенсионна възраст преди по-малко от година, 244 преди по-малко от две години, 199 – преди по-малко от три години, 124 – преди по-малко от четири години, и 243 – преди повече от пет години. 

Министърът допълва, че ще бъде направен анализ на данните за служителите, упражнили правото си на пенсия. Целта е да бъде оптимизиране на работата на структурите, максимално уплътняване на капацитета на работещите. Няма обаче да се предприемат действия по механични съкращения, ако това ще затрудни работата на съответната структура. Тенденцията ще бъде на местата на упражнилите право на пенсия да бъдат назначавани млади кадри, където има такава необходимост. Там, където съкращаването на щатните бройки, няма да затрудни дейността на съответната структура, ще се пристъпи към това действие, уточнява той.

Всеки десети в МВР е с ТЕЛК!
В МВР освен увеличаването на бюджета за възнаграждения, заплати, осигуровки преди 9-10 месеца, на практика реформа там не се случва, каза в предаването (О)позиция бившият вътрешен министър Веселин Вучков.
СЕГА
26 Септ. 2025

Вероятно Демерджиев има предвид хората, които са в пенсионна възраст, но не са се пенсионирали. 

Само преди няколко месеца бившият вътрешен министър Веселин Вучков изнесе много скандални данни за това как в МВР има хора, които получават и пенсии, и заплати, и че има много хора     които са с ТЕЛК. "Данните, които имам официално от НОИ, показват, че в момента 4779 души в системата на МВР вземат едновременно и заплата, и пенсия. Има още близо 2000, които работят като администрация – по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Но цифрата е наистина стряскаща. Такова нещо не можем да видим никъде по света. А и допреди 7–8 години това беше забранено и в България"", каза той.

Вучков цитира и в интервю за "Сега" свои данни, според които в МВР има 4833 служители с ТЕЛК решения за нетрудоспособност, включително и от първа категория труд - полицаи и пожарникари. "Това е 10% от целия личен състав на вътрешното министерство. Трябва да се прогласи абсолютно несъвместимост между заемането на позиция пожарникар и полицай и ТЕЛК решение за нетрудоспособност. Има немалко полицаи, които взимат полицейска заплата, имат и пенсия, и в същото време имат и ТЕЛК", каза бившият вътрешен министър.

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Иван Демерджиев, пенсиионери в МВР, пенсии

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