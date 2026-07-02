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40 души са подслонени в "паразитно" звено в МВР

До месец звеното за подпомагане на министъра трябва да бъде закрито

02 Юли 2026
Иван Демерджиев
Булфото
Иван Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев е издал заповед в едномесечен срок да бъде разформировано звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи. Това каза той по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия, където се яви с екипа си и с и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов. Въпросното звено се нарича в министерството "изолатора" и в него през годините са били подслонявани най-различни хора.

По думите на Демерджиев, цитирани от БТА, в момента в звеното има около 40 бивши служители, които са загубили доверието на ръководството. На тях не се поставят отговорни задачи и резултатите от работата им са малко известни, каза още той.

За сметка на това обаче възнагражденията на бившите ръководни служители в звеното са изключително големи. Той добави, че всеки един от тях ще бъде насочен там, където ще бъде полезен. "Един по един е правена преценка на служителите и ще им бъде предложен пост", каза Демерджиев.

По думите му това е една от структурите в МВР, които са ненужни, като в кратък срок ще бъдат набелязани и други подобни "паразитни" структури и с дублиращи функции.

Не за първи път Демерджиев казва, че ще закрие звеното за подпомагане на министъра. Предишния път говореше, че в него има 30 души, някои от които са нарушавали закона като служители на МВР.

Последно звеното влезе под светлините на прожекторите, когато от изслушване на служебния вътрешен министър Емил Дечев в Народното събрание се разбра, че в звеното са пратени хора, свързани със случая "Петрохан" - старши комисар Пламен Томов, директор на ОДМВР-Монтана, старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София област, главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП и главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция". Дечев изтъкна тогава, че те не са били преки участници в разследването по случая "Петрохан", и даде да се разбере, че не са уволнени, не са отстранени, а са временно преназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи. 

Стефчо Банков, когото Бойко Рашков уволни като шеф на "Вътрешна сигурност" в МВР, а докато беше главен прокурор, Иван Гешев подслони като прокурорски помощник, също беше вкаран във въпросното звено, когато след спечелено дело беше възстановен на работа в МВР.

Васил Костадинов, бивш шеф на ОДМВР в Пловдив, който беше уволнен дисциплинарно по времето на вътрешния министър Калин Стоянов, сам разказа, че е бил в "изолатора" месец и половина. Той осъди МВР да бъде възстановен на поста си, а адвокат му беше настоящият министър Демерджиев.

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Иван Демерджиев

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